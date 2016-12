Cișmeaua otomană din Constanța, reabilitată

01:09:06 / 26 Iunie 2016

dudumail99@yahoo.com

Cand a venit mazare primar prima oara, a schimbat cosurile de gunoi de trei ori in doi ani. Acum asta schimba toti pomii, dupa ce s-a apucat si a schimbat o buna bucata din stalpii de iluminat. Cand o sa avem si noi un primar care sa nu schimbe de-aiurea tot ce exista prin oras, si sa foloseasca ce exista deja? La gradinita lui fi-miu nu sunt bani de varuieli, ne spune directoarea ca primaria nu a dat un leu si trebuie sa dea parintii bani. In schimb, Fagadau are bani sa schimbe pomii vechi cu aia noi, iar la anul pe aia noi cu unii si mai noi. Halal!