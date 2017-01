Cîştigătorii Music Thirst Studio au mixat la New York

Competiţia Music Thirst Studio, care s-a desfăşurat în ţara noastră, anul trecut, pe parcursul a cîteva luni, le-a oferit componenţilor grupului „Monochrome”, cîştigătorii din România, numeroase şanse de afirmare. După ce, în ultimele luni, au vizitat şi mixat în cluburi din oraşe ca Londra, Barcelona, Las Vegas, Seattle şi Amsterdam, Livio & Roby feat. George G au mixat şi în New York, la o petrecere care a avut loc chiar în centrul Manhattan-ului. La eveniment a mai concertat şi trupa „The Misshapes”, considerată revelaţia punk alternative a ultimilor ani.

Pentru acest eveniment, „Monochrome” a pregătit un nou live act, dar şi un remix pentru o piesă care va fi lansată în această toamnă. „Există mari diferenţe între a produce propria ta piesă şi a remixa un alt material. Chiar dacă este vorba de un spot sau părţi din coloana sonoră a unui documentar, este destul de delicată situaţia şi necesită multă atenţie. Nu este de ajuns să faci materialul să sune diferit, trebuie să îi laşi amprenta ta, dar, în acelaşi timp, să nu te îndepărtezi de idee”, a declarat George G. La rîndul său, Roby a menţionat: „Am făcut un mic efort să terminăm remixul la care lucram, pentru că am vrut să vedem ce feed-back are din partea publicului. De această dată, publicul de la evenimentul din New York a fost cel care a beneficiat de o primă audiţie a viitorului nostru release”. Livio & Roby feat. George G, cei trei cîştigători ai Music Thirst Studio, au vizitat foarte multe locuri din New York, chiar şi renumitele cluburi Pacha şi Cielo.