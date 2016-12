Cît de ieftin este un card de debit?

Majoritatea românilor au făcut cunoştinţă cu cardul de debit atunci cînd angajatorul a decis să plătească salariile pe card. În acelaşi timp, au apărut şi cozile la bancomate în ziua de salariu. Deşi cardurile de debit nu sînt la fel de costisitoare ca cele de credit, trebuie ştiut faptul că şi acestea scot din buzunarele posesorilor o sumă medie de 32 de lei pe an. În cazul cardurilor Gold, însă, costul mediu poate ajunge şi la 300 de lei pe an. Cele mai ieftine zece carduri de debit emise de băncile de pe piaţa autohtonă au un cost mediu de pînă la 57 de lei pe an, conform unei analize realizate de Capital. Au fost luate în calcul cardurile de debit oferite de primele 20 de bănci de pe piaţa autohtonă în condiţiile unui grad de utilizare mediu, construit pe baza statisticilor Băncii Naţionale a României (BNR): 19 tranzacţii de retragere de numerar de la bancomat într-un an (dintre care trei de la ATM-uri ale altor banci decît cea emitentă), respectiv plăţi efectuate la comercianţi din ţară şi o plată în magazine în afara ţării. Calculele au fost făcute luîndu-se în considerare o sumă medie retrasă de la bancomat de aproape 133 de lei, iar cea cheltuită la comercianţi din străinătate a fost de 83 de lei (aproape 20 de euro). Plăţile efectuate cu cardul la comercianţi nu sînt comisionate de banci. Concomitent, au mai fost luate în calcul comisioanele de emitere a cardurilor, cele anuale de administrare şi costul suportat de posesor pentru interogarea de 12 ori pe an a soldului la bancomatele băncii care a emis cardul. Potrivit analizei realizate de Capital, cardurile de debit emise de Citibank s-au plasat pe primul loc, deoarece banca nu percepe comisioane de emitere şi de administrare, nici nu taxează retragerea de bani de la bancomatele altor bănci în cazul primelor două tranzacţii de acest tip efectuate de posesorii de carduri Citibanking, respectiv la primele trei efectuate de clienţii cu carduri CitiOne. Carduri de debit mai puţin costisitoare pot obţine cei care cumpără pachete de produse care includ şi aceste instrumente de piaţă. De exemplu, cel mai ieftin pachet oferit de Unicredit Ţiriac are un tarif standard de 20 de lei pe an. Mai multe bănci blochează o sumă minimă în contul posesorilor de carduri, pe care aceştia trebuie să o aibă permanent în cont. Banca Românească impune solduri minime intangibile extrem de mari în cazul cardurilor de debit Visa Classic (750 de lei) şi Visa Gold (5.000 de lei). La cel mai ieftin card pe care îl emite, această bancă blochează în contul posesorului suma modică de 5 lei. Alte bănci care le impun clienţilor cu carduri de debit să aibă sume consistente în cont sînt Banca Italo-Romena şi Alpha Bank. Posesorii de carduri Visa International emise de Banca Italo-Romena trebuie să aibă în cont o sumă minimă de 210 lei, însă acest card are ataşate două conturi, unul în lei, iar altul în euro. Şi depunerea de cash pe card la ghişeul băncii emitente poate fi comisionată. RBS nu îşi încurajează clienţii să treacă pragul agenţiilor pentru o astfel de operaţiune, percepînd un comision de 5 lei din suma depusă la ghişeele băncii pe cardurile de debit. În schimb, clienţii sînt informaţi că numerarul poate fi depus fără comison pe carduri dacă se duc în agenţiile Poştei Române.