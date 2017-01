Cît şi cum avem voie să poluăm

Cota de poluare a României este de 74,8 milioane tone de dioxid de carbon pentru acest an şi de 75,9 pentru perioada 2008 - 2012. Cu ocazia stabilirii planurilor naţionale de alocare a emisiilor de dioxid de carbon, Comisia Europeană a aprobat pentru România această cotă, care este cu 20,7% mai mică faţă de propunerea iniţială. Comparativ, Ungaria are o cotă de 26,9 milioane tone de dioxid de carbon pentru acest an, iar pentru perioada 2008 - 2012, de la 30,7 milioane de tone, cît a fost propunerea iniţială, reducerea fiind de 12,4%. Republica Cehia are o cotă de 86,8 milioane tone, de la 101,9 milioane de tone, cît a fost propunerea iniţială, reducerea fiind de 14,8%. Polonia are o cotă de 208,5 milioane tone, de la 284,6 milioane de tone, cît a fost propunerea iniţială, reducerea fiind de 26,7%. Slovacia are şi ea o cotă de 30,9 milioane tone, în scădere cu 25,2% faţă de propunerea iniţială, iar Slovenia, cu o cotă de 8,3 milioane tone, rămîne neschimbată faţă de propunerea iniţială. Comisia a aprobat amendamentele pentru cotele Germaniei, care are cea mai mare cotă deoarece are şi cea mai puternică industrie din Europa şi din UE. Astfel, cota Germaniei este 453,1 milioane tone, de la 482 milioane tone, cît a fost iniţial, reducerea fiind de doar şase la sută. Conform Protocolului de la Kyoto, Germaniei i s-a permis să majoreze cota anuală, de la 12%, la 22%. Bulgaria mai are şi ea de lucru, deoarece trebuie să-şi reducă cu 37,4% cotele faţă de propunerea iniţială, adică la 42,3 milioane tone. Schema de Tranzacţionare a Emisiilor asigură că emisiile de gaze de seră corelate sectoarelor energetic şi al industriei au fost reduse la cele mai mici costuri pentru economie, pentru a ajuta Uniunea Europeană şi statele membre să întrunească angajamentele de emisii asociate Protocolului de la Kyoto.