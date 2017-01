Citate din Petre Ţuţea, la concertul Massive Attack

După ce Martina Topley-Bird a „încălzit” scena de la Zone Arena din capitală, în faţa a 3.000 români, membrii Massive Attack, Robert \"3D\" Del Naja şi Grantley \"Daddy G\" Marshall, şi-au făcut apariţia, duminică, în aplauzele entuziaste ale audienţei şi, timp de două ore, au realizat un show de neuitat. Del Naja a ţinut să sublinieze că trupa a decis să colaboreze cu Martina Topley-Bird după concertul susţinut la Bucureşti, în 2008 şi a mulţumit în mai multe rânduri, inclusiv în limba română, celor prezenţi. Pe lângă artista amintită, celor doi li s-au alăturat pe scenă Horace Andy şi Deborah Miller.

Fanii formaţiei s-au bucurat identificând de la primele note hiturile \"Angel\", \"Teardrop\", \"Unfinished Sympathy\", \"Safe From Harm\", dar şi să asculte live mai recentul \"Splitting the Atom\", de pe noul album \"Heligoland\", promovat în cadrul actualului turneu al trupei. Cum era de aşteptat, mesajele transmise de Massive Attack în timpul pieselor au făcut deliciul spectatorilor veniţi să se bucure pe muzica trupei (o îmbinare a stilurilor funk şi dub cu o pregnantă tentă a atitudinii care a creat punk-ul, la mijlocul anilor \'70). Dacă în deschidere, pe fundal, erau afişate nume de diverse droguri, au urmat instrucţiuni pentru eliminarea unor ţinte, fundalul devenind progresiv un suport de lecţii despre putere, libertate şi democraţie, pregătite în limba română. A fost prezentată o serie de cifre reprezentând cantitatea de apă proaspătă, în metri cubi, din Canada şi Yemen, numărul de amerindieni de pe teritoriul SUA, în vremea lui Columb şi în prezent, populaţia Greciei şi deficitul acestei ţări, cantitatea de petrol care se scurge zilnic în apele din Golful Mexic, terenul per persoană în Gaza şi Israel, vânzările de arme către ţările în curs de dezvoltare, costul de funcţionare al unui centru de îngrijire pentru copii diagnosticaţi cu HIV comparativ cu preţul poşetei Ginza Tanaka. Au urmat mai multe citate despre libertate din George Orwell, Johann Wolfgang Goethe, Jean-Paul Sartre, Alexis de Tocqueville, Jane Adams, Rosa Luxemburg, Martin Luther King Jr., dar şi… Petre Ţuţea!

După o oră şi jumătate de spectacol, trupa a părăsit scena, pentru a reveni, însă, la bisurile insistente şi ropotete de aplauze, pentru alte 30 minute în care a fascinat publicul autohton. Show-ul Massive Attack a fost conceput şi produs cu un buget de peste două milioane de lire sterline, de renumitul colectiv United Visual Artists (UVA), cu care trupa colaborează de peste şapte ani.