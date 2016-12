„Citesc şi zece cărţi într-o lună, atunci când nu scriu 12 ore pe zi”

La doar 18 ani, constănţeanul Andrei Trifănescu se poate lăuda că are o carte publicată. Nu orice carte, ci „Specimenul”, un roman de 300 de pagini cu acţiune densă şi suspans, care va avea o continuare, în seria „Invadatorii”, de la Editura Herg Benet. Elev în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, tânărul promite că, imediat ce va scăpa de... povara Bacalaureatului, îşi va dedica timpul finalizării volumului II din seria „Invadatorii” şi unui roman independent, care exploatează genul horror. Între pregătiri pentru examene, Andrei Trifănescu şi-a găsit timp, după lansarea de săptămâna trecută a volumului său de debut, „Specimenul”, la librăria Cărtureşti, pentru a acorda un interviu cotidianului „Telegraf”, în care vorbeşte despre cărţile şi autorii preferaţi, dar şi despre ce înseamnă să fii scriitor la 18 ani.

Reporter (R.): Cum e să ai 18 ani, un roman publicat şi alte două în manuscris?

Andrei Trifănescu (A.T.): Din câte am văzut, toată lumea este uimită de performanţa mea. Nu pot spune că mă simt altfel decât mulţumit de mine însumi şi de munca pe care o depun. Şi, ca la orice scriitor, nu există mulţumire mai mare decât faptul că este citit şi apreciat pentru munca sa.

R.: Constantin Noica spunea „Ai atâtea vieţi câte cărţi ai citit”. Câte vieţi trăieşte Andrei Trifănescu într-o lună?

A.T.: În ultimul timp, am trăit în mirobolantele romane, nuvele şi poezii ce se adresează... Bac-ului. Dar, în general, reuşeam să citesc, într-o lună, şi zece cărţi. Asta dacă nu eram ocupat cu altceva sau dacă nu scriam 12 ore pe zi.

R.: Înainte de a deveni tu însuţi creator de ficţiune, ai fost, eşti şi, cu siguranţă, vei rămâne cititor. Care sunt cărţile tale de căpătâi?

A.T.: Prima carte de aventură pe care am citit-o a fost „Aventurile lui Arthur Gordon Pym”, de Edgar Allan Poe, care m-a impresionat şi fascinat foarte mult la acea vreme. O altă carte ce m-a făcut să nu mă mai desprind de ea este „Şobolanul”, de Andrzej Zaniewski. Pot să mai amintesc şi „Circul ororilor” de Darren Shan, „În sălbăticie”, de Jon Krakauer, sau „Ochii dragonului”, de Stephen King. Toate acestea vor rămâne printre primele cele mai importante cărţi citite.

R.: Când ai descoperit că poţi şi tu să scrii?

A.T.: Prima dată când am scris un text a fost în clasa a VIII-a. Povestea avea aproape trei pagini. Câţiva profesori au citit-o şi au rămas foarte impresionaţi de ceea ce-am putut scrie la acea vârstă. Ulterior, povestea a ajuns la 40 de pagini, însă n-am terminat-o niciodată. Oricum, acela a fost momentul în care mi-am dat seama că pot scrie cu adevărat.

R.: Ce părere au colegii, profesorii şi cunoscuţii tăi despre talentul tău?

A.T.: Dacă, la început, erau ezitanţi, nu aveau încredere sau o considerau o glumă, acum şi-au schimbat toţi părerea. Cartea a început să fie discutată şi de cele mai nebănuite persoane. Cei mai mulţi sunt fericiţi pentru mine şi mă susţin în continuare. Şi, de asemenea, cei mai mulţi sunt şocaţi de ceea ce am realizat, spunând că este un lucru extraordinar că am reuşit să fac un astfel de lucru, fiind atât de tânăr.

R.: Creatorul de literatură science fiction îşi proiectează naraţiunile în viitor. Unde te vezi tu peste... 20 de ani?

A.T.: Foarte sigur într-o altă ţară, într-un studio în care voi lucra la cărţi, în care îmi voi continua activitatea literară.

R.: Modul în care construieşti frazele, vocabularul folosit arată că eşti un „devorator” de literatură.

A.T.: Nu mă consider un devorator de literatură. Nu cred că am citit până acum mai mult de 50 de cărţi, ceea ce este extrem de puţin, faţă de cât ar trebui să citească un scriitor. Printre autorii preferaţi se află pe primul loc Stephen King şi George R. R. Martin, apoi urmează H.P. Lovecraft şi Stieg Larsson. Pe ei i-aş citi oricând şi în orice context.

R.: Care este povestea scrierii şi publicării „Specimenului”?

A.T.: „Specimenul” s-a născut stând pe plajă, într-o zi în care vântul bătea foarte tare. O parte din senzaţiile şi stările trăite în acel moment au fost transpuse şi în carte. Atunci, când eram foarte liniştit şi cu mintea limpede, am început să ţes povestea Specimenelor. Până seara, când am plecat acasă, aveam deja firul narativ al primei părţi a cărţii. Nu l-am putut păstra intact, ce-i drept, pentru că existau unele probleme cu continuarea. Atunci s-a născut „Specimenul”. Când am terminat prima dată de scris romanul, avea 90 de pagini. Pentru scurt timp, am fost mulţumit de munca depusă, dar apoi nu mi-a mai plăcut, aşa că am rescris totul de la început. Am îmbogăţit povestea cu detalii, suspans, tensiune, personaje greu de încadrat într-un tipar şi evenimente surprinzătoare, până când a ajuns la două sute de pagini. Încă de când am început, eram convins că publicarea cărţii va fi foarte grea. Motiv pentru care a şi durat destul de mult până am găsit pe cineva interesat să o publice, căci, în România, aceasta este problema, oamenii nu au încredere în concetăţenii lor. Spre bucuria mea, cei de la Editura Herg Benet nu urmează această cale, ce este, din punctul meu de vedere, dubioasă, ci încearcă să promoveze cât mai mult talentele autohtone.

R.: Care sunt celelalte două volume, după „Specimenul”, care vor întregi trilogia „Invadatorii”?

A.T.: Iniţial a fost vorba despre o trilogie, însă, înainte ca „Specimenul” să iasă din tipar, a fost încadrată într-o serie, denumirea de trilogie fiind eliminată. Acest lucru înseamnă că vor exista mai multe volume. Recunosc că, atunci când m-am apucat să lucrez la manuscris, nu am anticipat că povestea va evolua atât de mult. Mai ales că volumul II înteţeşte şi mai mult suspansul şi misterul, iar tot felul de lucruri neaşteptate se vor petrece. Abia după ce primul volum a ieşit din tipar şi după ce am făcut o schemă detaliată a întâmplărilor viitoare, mi-am dat seama că nu am cum să înghesui acţiunea în doar trei cărţi. Cel mai probabil, vor exista şase volume. Cât despre titlul volumului II, am trei variante, dar abia după ce îl voi încheia, voi alege varianta finală.