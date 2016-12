Citești zilnic măcar 30 de minute? Vei avea o viață mai lungă!

30 de minute de citit pe zi ne pot adăuga câțiva ani de viață în plus, arată rezultatele unui studiu intitulat ”Un capitol pe zi: Asocierea cititului de cărți cu longevitatea”, realizat pe un eșantion de peste 3.500 de persoane. Potrivit „The Guardian“, studiul, publicat în revista ”Științe Sociale & Medicină”, a analizat modelele de citire a 3.635 de persoane, cu vârsta de cel puțin 50 de ani, și a ajuns la concluzia că, în medie, cititorii de cărți trăiesc cu aproape doi ani mai mult decât persoanele care nu citesc. Respondenții au fost împărțiți în 3 categorii: cei care citesc 3,5 ore sau mai mult pe săptămână, cei care citesc până în 3,5 ore pe săptămână și cei care nu citesc deloc, fiind luați în considerare factori precum sex, rasă și educație. Cercetătorii au descoperit de-a lungul celor 12 ani (durata studiului) că cei care citeau cel mai mult aveau șanse de deces cu 23% mai scăzute, iar cei care citeau moderat - cu 17% mai scăzute. Per total, de-a lungul studiului, 33% dintre cei care nu citeau au decedat, comparativ cu 27% dintre cititori, potrivit cercetătorilor Avni Bavishi, Martin Slade și Becca Levy de la Școala de Sănătate Publică din cadrul universității Yale. ”Când cititorii sunt comparați cu non-cititorii la rata de mortalitate de 80%, non-cititorii au trăit 85 de luni (7,08 ani), în timp ce cititorii au trăit 108 luni (9,00 ani). Prin urmare, cititul a oferit un avantaj de supraviețuire de 23 de luni”, au notat cercetătorii în studiu. Bavishi a declarat că un consum prelungit de literatură are un randament mai mare, dar chiar și 30 de minute pe zi sunt benefice în termeni de supraviețuire. Și dacă vă gândeați că orice ați citi contează, lucrarea face precizări în acest sens: citirea cărților este asociată cu longevitatea, mai degrabă decât revistele sau ziarele. ”Am descoperit că cititul romanelor oferă un beneficiu mai mare decât lecturarea ziarelor sau revistelor. Ne-am dat seama că acest efect se datorează faptului că o carte antrenează mai mult mintea omului, oferind beneficii cognitive, astfel crescând durata de viață”, a declarat Bavishi.