Cîteva ceşti de cafea pe zi, benefice împotriva maladiilor hepatice

Cercetătorii in Centrul Institutului Naţional American pentru Combaterea Cancerului recomandă cîteva ceşti de cafea băute în fiecare zi, pentru a permite încetinirea progresiei maladiilor ce afectează ficatul, precum hepatita C. În cazul persoanelor care suferă de hepatita C cronică sau de alte maladii ale ficatului aflate în fază avansată şi care consumă zilnic cel puţin trei ceşti de cafea se constată o scădere de 53% a riscului de progresie a maladiei, comparativ cu pacienţii care nu beau cafea. În cadrul studiului, 766 de persoane care sufereau de hepatita C şi nu răspundeau la tratamentele pe bază de medicamente antivirale au fost chestionate în legătură cu consumul lor zilnic de cafea. Acestea au fost din nou întrebate la fiecare trei luni, timp de patru ani şi au efectuat cu regularitate biopsii pentru a determina progresia bolii.

Studiul nu precizează dacă pacienţii au băut în această perioadă cafea neagră sau cu lapte. Autorii studiului au emis mai multe ipoteze relativ la motivele pentru care cafeaua împiedică avansarea maladiei. Cafeaua reduce riscul de declanşare a diabetului de tip 2, adeseori asociat cu maladiile hepatice, sau de apariţie a inflamaţiilor, cauzate de fibroză şi de ciroza hepatică. Rolul cafeinei nu este însă clar. Studii precedente au arătat că substanţa inhibă progresia cancerului la şoareci. Însă, consumul de ceai negru sau verde, care conţin şi ele cafeină, nu a avut aceleaşi efecte precum cafeaua în ceea ce priveşte evoluţia maladiilor hepatice de care sufereau pacienţii monitorizaţi. Eşantionul acestora cuprindea totuşi un număr prea mic de băutori de ceai. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, între trei şi patru milioane de persoane contactează virusul hepatitei C în fiecare an, iar în 70% din totalul cazurilor, maladia devine cronică şi poate să provoace ciroză sau cancer hepatic.