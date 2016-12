Pasionaţii de lectură de la malul mării sunt aşteptaţi, în această seară, la Librăria Cărtureşti, de la ora 18.00, la cea de-a patra ediţie a Atelierului de lectură „Cititori celebri”. Temele propuse spre discuţie sunt, printre altele, faima, dragostea care învinge moartea, corupţia, realităţile alternative, miturile şi catastrofele.

Cartea în jurul căreia vor gravita dezbaterile este „Pământul de sub tălpile ei”, de Salman Rushdie. „Mitul lui Orfeu este asemenea unui triunghi al artei, iubirii şi morţii. Un mit pentru epoca noastră întunecată: mitul unui pământ nesigur, care ne trosneşte sub picioare, deschizându-şi fălcile pentru a ne înghiţi cu totul. O societate care a devenit crudă, superficială, lacomă, bigotă, deşartă. Şi, în mijlocul acestei lumi, jelim o generozitate pierdută, încercând să înţelegem - şi să arătam - care este aceasta. Un mit al dragostei ca neaşteptată şi copleşitoare descoperire a pământului solid de sub picioarele noastre tremurătoare”, declara Salman Rushdie despre „Pământul e sub tălpile ei”.