Cititul obligă creierul uman să îşi modifice felul în care funcţionează

Capacitatea de a citi un text, dobândită mult prea recent pentru a influenţa evoluţia genetică, are un impact important asupra creierului uman, care se adaptează şi utilizează, indiferent de vârsta la care se produce alfabetizarea, regiuni cerebrale asociate altor funcţii. “Nu avem un sistem cerebral înnăscut specializat pentru lectură. Trebuie să improvizăm, să folosim sistemele care există deja”, au declarat Laurent Cohen, profesor la Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), şi Stanislas Dehaene, profesor la Collège de France, autorii acestui studiu.

Cercetătorii francezi au utilizat imagistica prin rezonanţă magnetică pentru a măsura activitatea cerebrală a voluntarilor participanţi la acest studiu. Studiul a fost realizat pe 63 de voluntari adulţi, dintre care zece nu ştiau să citească, 22 au fost alfabetizaţi la o vârstă adultă şi 31 au învăţat să citească în copilărie. Studiul a fost efectuat în Portugalia şi în Brazilia, ţări în care, în urmă cu câteva decenii, se întâmpla destul de frecvent ca mulţi copii să nu meargă la şcoală. Voluntarii au fost supuşi unor stimuli diverşi, fraze vorbite şi scrise, cuvinte, desene etc. Cercetătorii au putut astfel să compare activitatea cerebrală a adulţilor analfabeţi cu cea a persoanelor alfabetizate, în copilărie sau la vârstă adultă, şi au comparat impactul avut de procesul de învăţare a literelor asupra creierului. S-a constatat că impactul avut de alfabetizare a fost mult mai mare decât lăsau să se întrevadă studiile precedente şi afectează atât zonele asociate văzului din creier, cât şi cele utilizate de vorbire.

Pentru persoanele care învaţă să citească, activitatea cerebrală se intensifică în regiunile primitive atunci când sunt prezentate simboluri orizontale, deoarece linia lecturii, în cazul nostru, este orizontală, însă nu şi atunci când sunt prezentate simboluri verticale. Sunt activate, totodată, zonele folosite de creier pentru limbaj, deoarece lectura activează sistemul limbajului, făcându-i pe oameni să devină conştienţi de sunetele pronunţate, permiţând stabilirea unor legături între sistemul vizual şi sistemul limbajului, între literele scrise şi sunete. Procesul de învăţare a literelor, chiar dacă are loc la o vârstă adultă, antrenează o redistribuire a resurselor de care dispune creierul. Astfel, recunoaşterea vizuală a obiectelor şi a chipurilor cedează parţial teren, pe măsură ce persoana în cauză învaţă să citească, deplasându-se parţial în emisfera dreaptă a creierului. Nu s-a stabilit, deocamdată, dacă cititul are vreo consecinţă negativă asupra capacităţii de recunoaştere a chipurilor umane. O altă descoperire cu adevărat frapantă, în opinia autorilor studiului, considerată o dovadă a capacităţii de adaptare a circuitelor cerebrale, este faptul că alfabetizarea la vârstă adultă are acelaşi impact asupra creierului ca alfabetizarea la vârsta copilăriei.