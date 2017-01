Citricele, „scut” anti-răceală, dar şi anti-cancer

Citricele sunt excelente „arme” în lupta cu răceala şi gripa. Specialiştii recomandă un consum mai mare de fructe şi legume, dar în special citrice, în această perioadă rece din an. Ele sunt bogate în vitamina C, care are rolul nu doar de a lupta cu răcelile, ci şi de a reduce riscul de cancer, afecţiuni cardiovasculare etc. Vitamina C este ideală şi la menţinerea unui ten tânăr şi luminos. De exemplu, grapefruitul roşu conţine cantităţi importante de licopen, un antioxidant puternic care luptă împotriva cancerului. Este foarte util în special în tratarea cancerului de prostată. De asemenea, substanţele active care se găsesc în mandarine au proprietăţi anti-cancer şi sunt foarte utile în cazul fumătorilor. Este bine de ştiut că dietele bogate în citrice protejează şi de cancerul de sân. Citricile conţin şi cantităţi importante de acid folic şi potasiu, nutrienţi esenţiali în sănătatea sistemului cardiovascular. Potasiul echilibrează tensiunea arterială şi previne atacurile de inimă şi infarctul.