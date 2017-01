“City Paintball”, la Medgidia

Una dintre investiţiile Primăriei municipiului Medgidia pentru acest an vizează reabilitarea bazinului de înot din cadrul Complexului sportiv “Iftimie Ilisei“. Primăria municipiului Medgidia a luat decizia reabilitării bazinului de înot în cadrul unui program naţional, care va fi derulat de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Bazinul a fost construit în perioada 1978 - 1982 şi are o suprafaţă de 3.025 mp, opt culoare şi o adîncime de doi metri la capete şi 2, 2 metri la mijloc. Bazinul este dotat cu toate spaţiile necesare, grupuri sanitare, cabine pentru duşuri, cabinet de asistenţă medicală, sală de forţă şi vestiare. Primarul Dumitru Moinescu a spus că bazinul de înot a reprezentat un adevărat loc pentru organizarea de competiţii naţionale şi internaţionale. În timp, din cauza lipsei de fonduri pentru întreţinerea sa, acest spaţiu s-a deteriorat şi a devenit nefuncţional. Conducerea administraţiei locale intenţionează să realizeze, în acest an, mai multe spaţii unde locuitorii Medgidiei pot să-şi petreacă timpul liber. Primăria Medgidia are în vedere construirea unei săli de sport moderne şi funcţionale, în zona de nord a oraşului, cu 150 de locuri, precum şi amenajarea unor terenuri de sport cu panouri de baschet în diverse cartiere ale oraşului, atît pentru copii, cît şi pentru adulţi. De asemenea, administraţia locală va deschide, în această primăvară, şi un parc de distracţii “City Paintball“, numit şi “teatru de război cu instructori şi arbitri“. “Paintball este recunoscut ca unul dintre cele mai interesante sporturi de echipă în aer liber. Fie că sînt persoane fără serviciu sau liceeni, persoane active sau pensionari, jucătorii de paintball cu vîrste de la 10 la 65 de ani împacă aventura cu distracţia şi au un puternic spirit de competiţie“, a afirmat primarul Dumitru Moinescu.