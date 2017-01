City'US Tîrgu Mureș şi-a aflat adversarele din UEFA Futsal Cup

Joi, la sediul UEFA din Nyon, a avut loc tragerea la sorți a grupelor din UEFA Futsal Cup ediția 2016-2017, echivalentul Ligii Campionilor pentru fotbalul în sală. Calificată direct în Main Round, City'US Tîrgu Mureș a avut parte de o tragere la sorţi „destul de blândă”, după cum a declarat Cosmin Gherman, antrenorul-jucător al ardelenilor. Astfel, campioana României va evolua în grupa a 6-a, alături de formațiile ERA Pack Chrudim (Cehia), Pinerola Bratislava (Slovacia) și câștigătoarea Grupei A din turul preliminar, unde vor juca Apoel Nicosia (Cipru), Gentofte (Danemarca), ASUE Erevan (Armenia) și Futsal Maniacs (Elveția). Partidele se vor disputa în perioada 11-16 octombrie, la Chrudim. Jocurile din grupa preliminară sunt programate între 16 și 21 august.

Pentru City'us va fi cea de-a patra dispută cu ERA Pack Chrudim, după jocurile din Elite Round 2010 (5-7 la Lisabona), Main Round 2012 (5-4 la Chrudim) și Elite Round 2013 (1-9 la Pardubice). Pinerola Bratislava a reușit să câștige liga slovacă după ce a învins în finală marea favorită, Slov-Matic Bratislava. Din grupa preliminară, favorită pare să fie formația cipriotă Apoel Nicosia. Va fi o înfruntare între locurile 8 (Chrudim), 16 (City’US), 18 (Pinerola) și, posibil, 21 (Apoel) din ierarhia coeficienților pentru UEFA Futsal Cup.

„E cea mai reuşită tragere la sorţi din ultimii ani! Până acum am avut doar ghinioane, dar acum am nimerit o grupă accesibilă, din care putem să mergem mai departe. ERA Pack Chrudim e un fel de City'US Tîrgu Mureş din Cehia. Nu are atâtea titluri ca noi, dar reprezintă o forţă. Au jucători brazilieni și antrenor brazilian. Îi ştim bine, pentru că am mai jucat contra lor. Pe slovaci nu i-am văzut, dar în mod normal nu sunt peste noi”, a declarat Cosmin Gherman.

Jucătorii campioanei României sunt încă în vacanţă, Gherman neştiind încă pe ce oameni din vechea gardă va putea conta în sezonul viitor. Cel mai probabil, City'US va pune accentul pe tinerii promovaţi de la echipa a doua şi de la juniori. De asemenea, există posibilitatea ca la Tîrgu Mureş să ajungă câţiva jucători din Republica Moldova.

Componența grupelor din turul preliminar:

Grupa A: APOEL Nicosia (Cipru), JB Futsal Gentofte (Danemarca), ASUE Yerevan (Armenia, gazdă), AFM Futsal Maniacs (Elveția)

Grupa B: Athina '90 (Grecia), Blue Magic FC Dublin (Irlanda), Military Futsal Team (Muntenegru, gazdă), Tre Fiori (San Marino)

Grupa C: Hamburg Panthers (Germania), Sandefjord (Norvegia), Classic Chisinau (Moldova, gazdă), Cardiff University Futsal Club (Țara Galilor)

Grupa D: Centar Sarajevo (Bosnia-Herțegovina), Istanbul Üniversity SK (Turcia), Lynx FC (Gibraltar), FC Baltija (Lituania, gazdă)

Grupa E: Amsterdam SV (Olanda), IFK Göteberg (Suedia), SC Kaiserebersdorf (Austria, gazdă), FC Cosmos (Estonia)

Grupa F: Sievi Futsal (Finlanda, gazdă), Tbilisi State University (Georgia), Valletta FC (Malta), Wattcell Futsal Club (Scoția)

Grupa G: Brezje Maribor (Slovenia, gazdă), Zduńska Wola (Polonia), KF Tirana (Albania), Munsbach (Luxemburg)

Grupa H: Oxford City Lions (Anglia), FC Encamp (Andorra, gazdă), ASA Tel-Aviv (Israel), FC Feniks (Kosovo)

Componența grupelor din turul principal:

Grupa 1: ETO Győr (Ungaria), Kremlin-Bicêtre United (Franța), Energy Lviv (Ucraina, gazdă), câștigătoarea Grupei G

Grupa 2: Araz Naxçıvan (Azerbaidjan), Zelezarec Skopje (Macedonia, gazdă), câștigătoarea Grupei H, câștigătoarea Grupei F

Grupa 3: Nikars Riga (Letonia), Grand Pro Varna (Bulgaria, gazdă), câștigătoarea Grupei C, câștigătoarea Grupei E

Grupa 4: Ekonomac Kragujevac (Serbia, gazdă), LSN Lida (Belarus), Nacional Zagreb (Croația), câștigătoarea Grupei B

Grupa 5: Sporting CP (Portugalia), Halle-Gooik (Belgia), Real Rieti (Italia, gazdă), câștigătoarea Grupei D

Grupa 6: EP Chrudim (Cehia, gazdă), City'US Tîrgu Mureş (România), Pinerola Bratislava (Slovacia), câștigătoarea Grupei A

Primele două clasate în fiecare grupă din turul principal se vor califica pentru Turul de Elită, acolo unde sunt calificate direct patru echipe: Ugra Yugorsk (Rusia, deținătoarea trofeului), Kairat Almaty (Kazahstan), Inter FS (Spania) și FC Dynamo (Rusia). Se joacă în perioada 22-27 noiembrie, iar câștigătoarele celor patru grupe vor juca în Final Four.