City’us Tîrgu Mureș și-a aflat adversarele din UEFA Futsal Cup

Echipa City'us Tîrgu Mureş va întâlni formaţia APOEL Nicosia în primul meci al Grupei a 6-a din Main Round-ul UEFA Futsal Cup, Liga Campionilor la futsal. „E o tragere la sorţi mulţumitoare. Întâlnim în prima partidă o echipă venită din calificări, APOEL. O putem învinge. Cu o condiţie însă: să eliminăm greşelile din ultima partidă de campionat, cu Politehnica Iaşi, şi să jucăm aşa cum am jucat în primele zece minute ale reprizei secunde din aceeaşi confruntare! Meciul doi e a doua zi. Va fi puţin obositor. Am văzut câteva meciuri ale celor de la Pinerola. E un adversar dificil. Întâlnim gazda în ultima partidă. Cred că ne putem califica mai departe. Am încredere în băieţi, care indiferent de rezultate, am mai spus asta, se vor întoarce schimbaţi în bine. O experienţă în Liga Campionilor e unică”, a declarat Cosmin Gherman, antrenorul echipei mureșene.

În urma stabilirii ţintarului Grupei a 6-a, programul arată astfel:

11 octombrie

ora 17.30: City'us Tîrgu Mureş - APOEL Nicosia

ora 20.00: Futsal Klub Era Pack Chrudim - Pinerola Bratislava

12 octombrie

ora 17.30: Pinerola Bratislava - City'us Tîrgu Mureş

ora 1209.00: Era Pack Chrudim -APOEL Nicosia

14 octombrie

ora 17.30: APOEL Nicosia - Pinerola Bratislava

ora 20.00: City'us Tîrgu Mureş - Era Pack Chrudim

Meciurile din Main Round-ul UEFA Futsal Cup se vor juca la „Zimní Stadion” din Chrudim (Cehia), o arenă multifuncţională, care în majoritatea timpului găzduieşte partidele de hochei pe gheaţă ale formaţiei locale HC Chrudim. Inaugurată în 1975, arena are o capacitate de 1.272 de locuri.

Citește și:

Amicale cu Turcia pentru echipa națională de futsal a României