Ciudad Real priveşte cu teamă duelul cu HCM

Handbal Club Municipal Constanţa a devenit, de la an la an, o echipă de temut pentru marile forţe ale Europei, mai ales după ce sezonul trecut Toma şi compania au spart embargoul impus de marile forţe ale handbalului mondial şi s-au calificat, în premieră pentru o echipă din România, în optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Dacă alte grupări au avut de-a lungul anilor urcuşuri şi coborâşuri, alternând rezultatele bune din cupele europene cu altele dezamăgitoare, HCM a avut o pantă ascendentă, reuşind de la an la an să-şi depăşească performanţa. Acest lucru a “obligat“ toţi selecţionerii României din ultimii ani să construiască naţionala României pe scheletul HCM-ului, iar rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, ultimul dintre ele asigurând României calificarea la Campionatul Mondial după un succes de senzaţie, 37-32 cu Rusia, chiar în deplasare. Toate aceste lucruri au făcut ca formaţiile ce domină Liga Campionilor an de an să înceapă să privească cu mult respect campioana României şi să îi acorde atenţia cuvenită, mai ales că exemplele celor care au fost de altă părere sunt destul de multe, Barcelona, Montpellier, Valladolid sau Pick Szeged simţind pe pielea lor ce înseamnă o confruntare cu HCM. Tocmai de aceea, în urma tragerii la sorţi efectuată marţi, la Viena, directorul general al clubului Ciudad Real, Luis Miguel Lopez, a dorit să atragă atenţia asupra adversarilor consideraţi “victime sigure“. „Am evitat Grupele A şi B, care erau foarte grele, astfel că ne putem declara mulţumiţi de formaţiile împotriva cărora vom evolua. Suntem favoriţi la primul loc în grupă. Acest lucru este sigur, însă trebuie să fim atenţi la fiecare meci. Constanţa este un adversar redutabil pe teren propriu şi va trebui să avem grijă“, a declarat directorul supercampioanei Spaniei. Ciudad Real a câştigat Liga Campionilor în 2006, 2008 şi 2009, în 2005 a jucat finala competiţiei, iar în 2002 şi 2003 a câştigat Cupa Cupelor. Printre cei mai reprezentativi handbalişti ai echipei spaniole îi amintim pe Luc Abalo, Didier Dinart, Arpad Sterbik sau Jerome Fernandez.

BULIGAN, ÎNCÂNTAT DE HCM. Cooptat în staff-ul tehnic al campioanei României, Alexandru Buligan (50 ani) şi-a luat, ieri, la revedere de la clubul unde a activat în ultimii 15 ani, Reyno de Navarra San Antonio (fost Portland San Antonio), pentru a începe un nou proiect la HCM. „Sunt bucuros că revin în România după 20 de ani şi, în plus, pentru a prelua campioana României, HCM Constanţa, formaţie care va juca în Liga Campionilor împotriva celor de la Ciudad Real. Mă bucur că lumea nu m-a uitat, iar revenirea mea a presupus un adevărat boom în handbalul românesc“, a precizat Buligan pentru site-ul www.abc.es.