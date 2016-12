Ciuma, în dezbatere la American Corner

Reprezentanţii American Corner din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa organizează, astăzi, acţiunea cu tema „America in the Time of the Plague” (America în timpul ciumei). La prezentarea susţinută de coordonatorul American Corner, Rodica Toma, participă elevii Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanţa, însoţiţi de prof. Valerica Vişan. Epidemia de ciumă a apărut în America de Nord, la San Francisco, între 1900-1904, urmată de un alt focar în perioada 1907-1908. Din 1944 până în anul 1993, 362 de cazuri de ciumă au fost raportate în Statele Unite ale Americii, cele mai multe (90%) fiind înregistrate în patru state din vest: Arizona, California, Colorado şi New Mexico. În prezent, se estimează că între 5 şi 15 persoane din SUA contactează boala în fiecare an, de obicei în statele din vest. Prezentarea de la American Corner este urmată de rezolvarea unui set de întrebări şi răspunsuri pe subiectul prezentat. În ultima parte a acţiunii, elevii au ocazia de-a viziona un film documentar referitor la tema dezbătută. (A.J.)