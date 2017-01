Ciumegii capitalismului de cumetrie

Gunoaiele şi scursurile societăţii au luat cu asalt prima scenă a ţării. Ca la festival. Se urcă, evident, cu de la sine putere şi se dau în spectacol. Asistăm, astfel, fără voia noastră, la tot felul de demonstraţii cretine gen capra şi bărzăunele. Individele travestite în lăuze completează tabloul mirific al putregaiurilor care se produc pe micul ecran. Ansamblul lepădăturilor este completat de noul val al obsedaţilor. De necrezut, aceştia se satisfac, în direct, la televizor, pozează sau joacă în diverse filmuleţe. Habar nu am avut că ţara are atâţia descreieraţi scăpaţi de sub control! Mult mai grav este că diverşi ciudaţi au ajuns în Parlament! Îi vezi cum mişună prin subteranele structurilor Puterii. De câte ori ies la suprafaţă, ca să tragă în piept o gură de aer, răcnesc la oamenii muncii. Dacă nu eşti bătut în cap, precum cretinii care se dezvoltă în văzul lumii, nu te bagă nimeni în seamă. Toţi cei care au de spus ceva, în sensul corect şi coerent al unei gândiri sănătoase, sunt marginalizaţi cu bună ştiinţă. În schimb, nătăfleţii sunt promovaţi pe sticlă într-o veselie. Mă refer la veselia specifică nebunilor. Acum, evident, înţeleg de ce domnii parlamentari nu vor să accepte introducerea obligatorie a controalelor la scufiţă. Se înţelege, e vorba de scăfârlia aleşilor, partea lor cea mai sensibilă şi mai vulnerabilă cu putinţă. În rest, sunt sănătoşi tun. Un trai specific trântorilor. Nu au nici pe dracu’, suferă doar cu capul… Apar la TV tot mai mulţi defecţi cu capul. Desigur, nu au ce să spună. Se proptesc în masa moderatorului şi se îngână singuri, privind în jur cu ochi pofticioşi. Abia aşteaptă ca două vedete să se încaiere sau să facă sex în cămară. Sunt singurele subiecte pe care ştiu cum să le abordeze. Esenţa o reprezintă mahalaua. E suficientă o simplă sămânţă de scandal. Ce-i drept, sunt tot mai mulţi cei care pun botul la astfel de diversiuni cu iz propagandistic. Dacă intri în gura tâmpiţilor, te belesc! Pe subiecte de mahala, se târăsc la emisiuni diverşi şerpi cu ochelari. Cică, zic ei, sunt profesori universitari sau psihologi. Aiurea. La o astfel de adunătură, desigur, se potriveşte tot o adunătură. Cei mai periculoşi sunt obsedaţii pe diverse teme. Ăştia te fac cât dau din cap! Pentru obsedaţii de un fel, lenjeria intimă nu reprezintă un punct forte şi nici o obligaţie civică. Se zice că au ieşit paraşutele la aerisit. Pe mâinile cui a ajuns ţara asta! Grila de programe TV s-a modificat substanţial. Mai nou, acum, conform noilor directive, se pune un accent deosebit pe dezbaterile cu tentă erotică (nu eroică, după cum eronat s-a înţeles într-o anumită conjunctură). Ar trebui să se lanseze emisiunea “Reflector” (erotic) şi “Dezbateri pe invers”. Suntem dominaţi de zodia rataţilor. S-a umplut ţara până la refuz de ciumegi! Greu găseşti, în ziua de astăzi, un loc adecvat ca să parchezi liniştit până la ivirea zorilor… Capitalismul de cumetrie reprezintă visul de căpătâi al ciumegilor din Românica…