Mister Ciumpy trăieşte din mici ciupeli. Ciupeşte de colo, de dincolo, cîte puţin, nu mult, dar se descurcă. Ciumpy are nişte limite. Vreau să zic, nu este un lacom fără pereche. E băiat modest. Adică, repet, trăieşte din mici ciupeli. O dudă, două, chiar culese de pe jos, un magiun bine legat la gură. Mucles. Din acest punct de vedere, este foarte uşor de ademenit şi de abordat. Pentru că se apropie luna decembrie, e fericit. Ştie că îi pică o jumară, două. În privinţa caltaboşilor, este mai greu. Doar miniştrii cu experienţă în agricultură ajung la caltaboşi! Din păcate, Ciumpy nu are rangul necesar pentru a aspira la o legătură de caltaboşi de clasă cu maţul plin de palincă. Ciumpy şi-a descoperit vocaţia în liceu, la scurt timp după ce a ciupit o colegă de fund. S-a mulţumit cu puţin, exact cum face şi acum, chipurile, la maturitate. Pentru Ciumpy, firmiturile reprezintă un pas decisiv în existenţa şi afirmarea sa plenară. E drept, nu se apleacă după orice fel de firmituri. Stă cuminte şi aşteaptă resturile rămase de la masa bogaţilor. Să fim serioşi, resturile amărăştenilor nu reprezintă nimic faţă de cele ale bogaţilor. Nu oricine poate ajunge pe o asemenea poziţie. Sub masa bogaţilor. E bătaie mare, domnilor, pe un asemenea vad. Pentru un ciupitor de talia lui Ciumpy, este important de unde ciuguleşti. De pildă, dacă stai cu guşterii, nu te alegi cu nimic. Sînt destui mahări care nu lasă nici măcar o bobiţă de piper în urma lor. Nici măcar firmituri! Înghit tot. Ciumpy are un destin migălos. Adună totul cu migală. Asta e soarta lui. Trăieşte de pe un bob pe altul. El este talentat la nimicuri în plicuri. De aceea, nu o să reuşească niciodată să adune averea mult visată. Pentru că ştie că nu prea curge, Ciumpy se mulţumeşte cu ce pică. Pînă şi cînd joacă pătimaş cărţi, mizează totul pe dama de pică. Din ciupeală în ciupeală, a intrat în politică. Evident, cu aspiraţii personale ieşite din comun. Acum, ce-i drept, chiar şi în politică, nu se îmbogăţeşte oricine şi oricum. În primul rînd, trebuie să ai mîna lopată. Cu ciubucuri de talie mică, nu o să-i ajungi niciodată pe ceilalţi din urmă! Anul acesta, Ciumpy candidează, mizînd pe faptul că o să-l scoată uninominalul din anonimat. Aiurea! Cred că o să se piardă printre atîtea hiene. Ca fizic, Ciumpy nu impresionează pe nimeni, fiind confundat adeseori cu unul din suita Albei ca Zăpada. De ce nu creşte? De ce nu se dezvoltă armonios? Pentru simplul fapt că suge din degete. Face a sărăcie! Ciumpy obişnuieşte să meargă cu privirea în jos. E ca un detectiv care urmăreşte fiecare firmitură. De cînd pîndeşte picăturile de la robinet, a devenit specialist în conducte. Nimic de ciupit? Cînd se îmbată criţă, spune că este ciupit. Sigur, nu de vărsat. În materie de ciupeală, nu a reuşit niciodată să depăşească vărsatul de vînt. Cînd te întîlneşti cu el, se interesează dacă e rost de ciupeală. Pentru Ciumpy, mangla reprezintă ceva greu de realizat. El e prea fin pentru asta…