Ciuvică: “Fratele preşedintelui, prieten de pahar al băieţilor din energie”

Într-un interviu publicat în presa centrală în 9 martie, fratele preşedintelui, Mircea Băsescu, director al SC Plusfood Constanţa SRL, firmă care are încheiat un contract cu SC Energy Holding SRL pentru achiziţionarea de energie electrică la un tarif cu 20% mai ieftin decît populaţia, declara: "L-am văzut o singură dată pe Bogdan Buzăianu (directorul Energy Holding - n.r.), după semnarea contractului. Am avut o discuţie tehnică, fiindcă a fost nevoie de o adaptare a instalaţiei electrice. Nu sîntem nici măcar cunoştinţe, de prietenie nu poate fi vorba”. Pornind de la această declaraţie, directorul Grupului de Investigaţii Politice (GIP), Mugur Ciuvică, susţine că Mircea Băsescu minte. GIP a dat ieri publicităţii două fototgrafii care, în opinia lui Ciuvică, demonstrează că Mircea Băsescu şi Bogdan Buzăianu "sînt prieteni de pahar" şi că fratele preşedintelui "este un prieten al băieţilor deştepţi din energie". Fotografiile publicate de GIP îi prezintă pe Mircea Băsescu şi pe Bogdan Buzăianu în două ipostaze: discutînd în faţa unei mese pe care se află două pahare cu şampanie, o vază cu flori, o sticlă albastră, un bol cu gheaţă şi cîteva pahare nefolosite şi stînd unul în faţa altuia şi uitîndu-se spre o a treia persoană, în fotografie apărînd doar mîna acesteia. "Este imposibil ca două persoane care nu să se afle în ipostaze precum cele din fotografiile pe care le publicăm. Este evident că fotografiile nu au fost făcute la la care se referă Mircea Băsescu. Dacă fratele preşedintelui ar spune adevărul, ar însemna că Bogdan Buzăianu îi şoptea la ureche, printre pahare şi sticle de băutură, detalii tehnice referitoare la ", se arată într-un comunicat semnat de Ciuvică. GIP a dat publicităţii şi contractul încheiat între Energy Holding şi Plusfood, semnat de Mircea Băsescu. "Prevederile acestui contract demonstrează, încă o dată, relaţia extrem de strînsă dintre fratele preşedintelui Băsescu şi . (...) Prin contractul încheiat cu Energy Holding, firma lui Mircea Băsescu devine intermediar de energie electrică", precizează Ciuvică. Conform acestuia, contractul este foarte avantajos pentru Plusfood, pentru că preţul de 84–87 de dolari/MW pe care îl plăteşte pentru energie este foarte mic, mult mai mic chiar decît cel cu care firma lui Mircea Băsescu cumpară energie direct de la Electrica, şi pentru că firma fratelui preşedintelui, "un SRL cu capital social de doar 90 de dolari, care nu are între obiectele de activitate intermedierea energiei electrice", primeşte dreptul de a revinde energia achiziţionată. "Practic, în loc ca Energy Holding să vîndă direct energia consumatorilor din zona liberă Constanţa Sud, i-o oferă lui Mircea Băsescu, dîndu-i şi posibilitatea de a o revinde mai departe", concluzionează Ciuvică. El aminteşte că Traian Băsescu, întrebat despre afacerile fratelui său cu Energy Holding, a cerut public să i se precizeze dacă energia cumpărată de acesta "are preţ de hidro sau preţ normal". "Răspunsul la dilema preşedintelui este simplu: fratele său este un prieten al băieţilor deştepţi, care a primit de la băieţii deştepti şi energie la un preţ mic, şi dreptul de a revinde această energie", încheie Ciuvică. Mircea Băsescu a infirmat ieri declaraţiile lui Ciuvică potrivit cărora Bogdan Buzăianu îi este apropiat şi neagă totodată că firma Plusfood se ocupă cu revinderea de energie electrică. "Dacă Ciuvică nu aduce probe în 24 de ore că eu iau energie electrică ieftină şi că revînd energie electrică, îl dau în judecată", a declarat Mircea Băsescu. Energy Holding este compania la care s-a referit şeful statului, Traian Băsescu, cînd a vorbit despre rezoluţia pusă în cazul memoriului Alro Slatina şi contractul pentru retehnologizarea hidrocentralei Porţile de Fier, numele firmei fiind pomenit de Băsescu în lupta sa cu premierul Tăriceanu. Contractul prin care Energy Holding a convenit să livreze 3.600 MWh/an, la hala de procesare a cărnii de pasăre din Zona Liberă Constanţa, aparţinînd Plusfood, administrată de fratele preşedintelui, a fost perfectat în august 2005, tocmai în perioada în care Energy Holding renunţa la contractul cu Alro Slatina, după intervenţiile în favoarea producătorului de aluminiu din partea preşedintelui Băsescu şi a consilierului prezidenţial (pe atunci) Theodor Stolojan.