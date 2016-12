CJC - Ajutoare financiare pentru cazurile medicale disperate

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) are un buget aproximativ asemănător ca valoare cu cel din 2012. Consilierii judeţeni constănţeni au aprobat ieri bugetul judeţean pentru anul 2013, dar şi bugetele instituţiilor publice aflate în subordinea CJC. „Ca sume la bugetul din acest an, suntem aproximativ la nivelul anului trecut. Problema este cu totul alta. În perioada 2008-2012, bugetul judeţean a pierdut 13 milioane de lei, adică bugetul pe un an, din cauza diminuării repetate a cotelor defalcate din TVA ce reveneau autorităţilor locale. În disperare, Guvernul PDL din acea vreme a tăiat în mod constant din aceste cote. Revenirea la cotele de dinainte de tăierile operate de guvernele PDL ar însemna o revigorare a bugetelor judeţene, şi implicit a bugetelor primăriilor. Am cerut Guvernului Ponta să se revină la cotele iniţiale, de dinaintea tăierii de către PDL. Faptul că bugetul CJC a fost diminuat an de an, a afectat o parte din programele derulate de noi la nivel judeţean”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Întârzierea adoptării bugetului judeţean a fost cauzată de întârzierea adoptării bugetului naţional care a fost condiţionată de negocierile cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, cei ai Băncii Mondiale şi cei ai Comisiei Europene. În şedinţa de ieri, pe lângă aprobarea bugetelor instituţiilor publice aflate în subordinea CJC, pe ordinea de zi au fost şi 50 (aproape jumătate din actele normative adoptate) de hotărâri de acordare de ajutoare financiare pentru cazuri sociale sau cazuri medicale grave şi foarte grave. De altfel, în fiecare şedinţă consilierii judeţeni aprobă astfel de hotărâri. „CJC este pus într-o situaţie foarte dificilă, pentru că, din păcate, de multe ori suntem puşi să ţinem locul lui Dumnezeu. Sunt cazuri, multe dintre ele disperate, care nu sunt decontate pe formularul E112, leucemii, cancere osoase, care nu mai pot fi tratate în România şi care nu mai au nicio speranţă. Aceşti oameni vin la CJC pentru că au văzut că suntem singurii care îi ajutăm, pentru că au văzut că cea mai mare parte dintre cazuri au fost rezolvate favorabil”, a spus Constantinescu. Numai în 2012, CJC a aprobat hotărâri de acordare de ajutoare financiare în valoare de peste un milion de euro.