CJC a preluat reţeaua de apă şi canalizare de la Boreal

Construcţia cartierului de vile Boreal ar fi trebuit să conducă la prima zonă cu adevărat rezidenţială din municipiul Constanţa. Din păcate, proprietarii vilelor din cartier au avut, în timp, numeroase dispute cu investitorul. La finalizarea lucrărilor, acesta a dorit să vândă către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) reţeaua de apă şi canalizare. Numai că preţul cerut a fost mult prea mare. „Doreau să dăm noi, CJC, câteva sute de mii de lei pentru a prelua reţeaua de apă şi canalizare, lucru pe care, bineînţeles, nu l-am acceptat”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Cum tranzacţia nu a reuşit, investitorul a început să opereze el reţeaua, facturând la comun proprietarii vilelor din cartier. Oamenii nu au fost mulţumiţi de serviciile sale, fapt ce a condus la o nouă dispută între proprietari şi investitor. „În urmă cu un an şi jumătate, mai mulţi locuitori din cartierul Boreal au solicitat CJC să facă demersurile necesare preluării reţelei de apă şi canalizare. Noi ne-am adresat investitorului şi instituţiilor abilitate pentru a găsi o rezolvare a acestei probleme. După un an şi jumătate de negocieri, am ajuns la un consens. În şedinţa extraordinară de sfârşit de an, a fost aprobată hotărârea prin care CJC a achiziţionat întreaga reţea - 17 kilometri sunt numai magistralele principale - cu 1.000 de lei, o sumă simbolică. În baza acestei hotărâri adoptate de consilierii judeţeni, RAJA va putea opera şi în cartierul Boreal, urmând să încheie contracte individuale cu fiecare proprietar”, a spus preşedintele CJC.