CJC ar putea intra în posesia a 25% din acţiunile Aeroportului Kogălniceanu

Deputatul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre, a anunţat, vineri, că judeţul nostru a înregistrat un prim succes la Camera Deputaţilor în promovarea proiectului de trecere a 25% din pachetul de acţiuni al Aeroportului Kogălniceanu de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Consiliul Judeţean Constanţa, cu titlu gratuit. Proiectul iniţiat de parlamentarii PSD de Constanţa a ajuns la Camera Deputaţilor cu un titlu de respingere dat de Senat. Conform precizărilor lui Alexandru Mazăre, Camera Deputaţilor este cameră decizională în acest caz. „Mi-am convins colegii din Comisia de Administraţie Publică Locală, care trebuie să avizeze acest proiect de lege, să susţină iniţiativa noastră. Am obţinut 14 voturi pentru şi o singură împotrivire de la un reprezentant al PD căruia nu puteam să îi cerem să îşi dea votul pentru că aleşii PD nu judecă după argumente, ci doar strict pe baza deciziei politice”, a declarat deputatul constănţean. După ce a obţinut avizul pozitiv al Comisiei de Administraţie Publică Locală, urmează ca asupra proiectului legislativ să se pronunţe şi Comisia Juridică a Camerei. „Nu cred că vom întîmpina mari probleme în legătură cu legalitatea propunerii noastre”, a precizat Alexandru Mazăre, arătîndu-se optimist în ce priveşte avizul pozitiv al Comisiei Juridice. „După obţinerea avizului juridic, urmează să mergem în plenul Camerei Deputaţilor cu acest proiect de lege, unde, avînd avizul favorabil al comisiilor de specialitate, sînt convins că vom reuşi să aprobăm legea. Este o primă barieră trecută, o breşă pe care am reuşit să o creăm. Numeroasele interpelări pe care le-am făcut în favoarea administraţiei locale s-au izbit pînă acum de acelaşi refuz politic, fie că era vorba de sănătate, de proiecte de infrastructură sau de altă natură. Cum acum situaţia în Parlament este destul de fluidă, cum majorităţile se conturează de la o zi la alta în funcţie de agenda politică a fiecărei zile, am reuşim să discutăm acest proiect pe alte coordonate”, a mai spus deputatul constănţean. El a anunţat că deputaţii PSD de Constanţa pregătesc şi alte proiecte legislative care vizează judeţul Constanţa. Amintim că, de la începutul mandatului din această legislatură, autorităţile locale din Constanţa au cerut Bucureştiului descentralizarea reală în teritoriu. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, au solicitat în numeroase rînduri trecerea Portului Constanţa, a Aeroportului Mihail Kogălniceanu şi a plajelor în administrarea autorităţilor locale pe raza cărora se află aceste obiective. Deputaţii PSD de Constanţa au preluat aceste cereri şi le-au avansat în Parlament, iar proiectul de lege aflat acum pe masa de lucru a Camerei Deputaţilor este primul care are o reală şansă de reuşită.