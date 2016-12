CJC, colac de salvare pentru rugby-ul constănţean

Sportul cu balonul oval s-a aflat mereu printre disciplinele iubite la malul mării, mai ales că iubitorii rugby-ului au fost obişnuiţi în multe rânduri cu performanţe deosebite. CS Farul Constanţa a obţinut şase titluri de campioană la seniori, în anii 1975, 1976, 1978, 1986, 1995 şi 1997, şi a devenit vicecampioană în 1977. În anul 1986 s-a clasat pe locul secund la Masters-ul de la Toulouse, după ce a învins campioana Noii Zeelande (!!!), Ponsonby, scor 18-15, şi apoi vicecampioana Franţei (!!!), Agen, scor 10-3. După ultimul titlu, din 1997, a început o perioadă de declin, care a culminat cu ruşinoasele eşecuri cu Steaua Bucureşti, 0-95 la Constanţa şi 0-136 în Ghencea, ambele în anul 2004.

„Era un moment greu din punct de vedere al finanţării. Preluarea echipei de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a fost singura şi, totodată, cea mai bună opţiune. După desprinderea de Clubul Sportiv Farul, în anul 2002, secţia de rugby s-a aflat la limita de supravieţuire, existând de multe ori marele pericol de a se desfiinţa. Nimeni nu s-a implicat aşa cum a făcut-o Nicuşor Constantinescu. A fost, practic, colacul de salvare pentru acest club”, a mărturisit Traian Pătrăhău, preşedintele secţiei de rugby a Farului până în 2002 şi vicepreşedinte al Federaţiei Române de Rugby în perioada 1992-2001.

Din anul 2005, când echipa a fost preluată de CJC, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa începe să revină treptat în elita rugby-ului românesc din toate punctele de vedere: locul 5 în Divizia Naţională de Seniori în 2006, locul 4 în 2007, 2011, 2012 şi 2013, locul 3 în 2008 şi 2010, campioană la rugby în 7 în anul 2009. În ultimii ani, la iniţiativa CJC, care şi sprijină, de altfel, financiar acest proiect, în judeţ s-au înfiinţat mai multe centre de copii şi juniori pentru dezvoltarea rugby-ului constănţean. Rezultatele au venit rapid, obţinându-se titlurile de campioni naţionali la mai multe categorii de vârstă: RCJ Farul Constanţa (la Under 18 în 2012 - primul titlu din istorie la juniori), LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (la U16 în 2011), CS Tomitanii Constanţa (la Under 14 în 2012 şi Under 16 în 2013) şi CS Mihail Kogălniceanu (U12 în 2012 şi 2013).