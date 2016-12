CJC înfiinţează în premieră naţională un Centru de Zi pentru Copii cu Autism

Primul Centru de Zi pentru Copii cu Autism înfiinţat de vreo autoritate locală sau judeţeană se va afla la Constanţa. Consilierii judeţeni constănţeni întruniţi ieri, în şedinţă ordinară, au aprobat cu unanimitate de voturi înfiinţarea pe lîngă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) a Centrului de Zi pentru Copii cu Autism. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, iniţiatorul proiectului de hotărîre, a declarat că un astfel de centru este necesar la Constanţa „În primul rînd, trebuie să spun că sîntem primii din România, ca autoritate judeţeană, care înfiinţăm un astfel de centru. Autismul este o boală cruntă care cu greu poate fi tratată. CJC a ajutat, de-a lungul timpului, sau mai bine zis, a sprijinit financiar cîteva cazuri de copii cu autism. Am avut foarte multe solicitări pentru înfiinţarea unui astfel de centru de zi. Am purtat discuţii cu directorul DGASPC, Petre Dinică, şi am ajuns la concluzia că trebuie să înfiinţăm acest centru“, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a precizat că odată cu înfiinţarea acestui nou centru este nevoie şi de modificarea organigramei DGASPC, aprobată, de asemenea, în cadrul şedinţei de ieri.