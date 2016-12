CJC investeşte în fotbalul juvenil din judeţ

17:03:08 / 27 Februarie 2014

Sunteti tampiti

Unde faceti voi atatea centre de copii in judet? Voi nu sunteti sanatosi. Astea sunt doar niste manevre de a mai papa niste bani, de data asta prin intermediul sportului. Eu daca as administra acesti bani, as tine toate echipele din Liga a 4-a si seniori si juniori un an de zile lejer. Dar aceste centre, fac parte din campania demarata de Ajf pentru schimbarea lui Mihu cu unul de al lor care sa execute ce spune Constantinescu. Acesta va fi Denis Serban, pentru care i-au cerut lui Mihu sa schimbe pana si statutul Ajf pentru a i se putea permite sa candideze pentru ca Denis, pe care il cunosc de cand debuta la Farul nu prea avea nici o treaba cu limba romana sau cu scoala. Astfel ca si fotbalul constantean va fi colorat in rosu, PSD incepand sa detina controlul si in acest domeniu. E urat cand sportul este politizat