CJC nu este în stare să susţină unicul festival de teatru de stradă de la noi?

10:01:32 / 01 Septembrie 2017

Ba da ne am saturat..dar diferenta intre noi si voi este ca noi multimea/fraierii care nu avem joburi platite cu bani frei sa facem nimic ne am saturat de pe timpul lu nea mazare..promisiuni se fac la fiecare campanie electorala si se uita imediat dupa alegeri..nu sunt bani???pai an de an se dau 10 milioane de euro subventie numai radetului in loc sa fie sprijiniti doar cei nevoiasi..apropo cei din hc au gaze in ap...sa se faca licitatii pe bune nu cu firme de casa a psd si apoi o sa fie altceva..pai nu spunea marele oier ca constanta duduie de bani???