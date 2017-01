“CJC poate extinde programele sociale cu ajutorul Guvernului”

Caravana electorală a PSD s-a deplasat ieri în localităţile Deleni, Ion Corvin şi Dobromir. Candidaţii social democraţi Cristina Ileana Dumitrache - Colegiul 3 pentru Camera Deputaţilor şi Nicolae Moga -Colegiul senatorial 2 au fost însoţiţi în periplul prin judeţ de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, consilieri judeţeni şi primari din localităţile învecinate. În discursurile lor, cei doi candidaţi au prezentat principalele puncte ale programului de guvernare propus de PSD, dar şi propriile lor soluţii de dezvoltare a localităţilor judeţului, astfel încît viaţa locuitorilor să se îmbunătăţească, ţinînd cont de specificul fiecărei comunităţi. “Vreau să facem din Deleni ceea ce am făcut la Constanţa. Şi nu este imposibil, pentru că fac parte din echipa Mazăre - Constantinescu, echipa care atunci cînd promite ceva chiar se ţine de cuvînt. PSD este singurul partid cu o ofertă electorală socială”, a declarat Cristina Dumitrache. “Economia se prăbuşeşte şi zeci de fabrici îşi închid porţile. Avem nevoie, poate mai mult ca oricînd, de protecţie socială reală şi doar un partid a cărui doctrină are la bază nevoile celor mulţi ne poate ajuta să depăşim situaţia de criză”, a declarat, la rîndul său, Nicolae Moga. Cristina Ileana Dumitrache a enumerat principalele realizări ale CJC în ultimii patru ani, realizări care au fost posibile doar cu fonduri judeţene, fără niciun sprijin de la bugetul central. “Echipa PSD pe care aţi votat-o din nou la alegerile locale din vară a reuşit să instituţionalizeze programe de burse şcolare pentru elevii din mediul rural, programe de dotare a şcolilor cu calculatoare, programele de rechizite. Şi vîrstnicii au nevoie de ajutor, la fel cum trebuie sprijiniţi şi tinerii. Trebuie să conştientizăm cu toţii că numai un Guvern PSD care se gîndeşte la cei mulţi are soluţii concrete pentru aceste categorii sociale”, a afirmat Cristina Dumitrache. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a fost îndelung aplaudat de copiii din localităţile vizitate, care l-au primit cu mare bucurie. În faţa sutelor de localnici, el a declarat: „Avem nevoie de parlamentari PSD pentru ca ei să meargă la Bucureşti şi să formeze viitorul Guvern PSD. Judeţul Constanţa a fost văduvit timp de patru ani de ceea ce ni se cuvenea, pentru că sîntem al doilea mare contribuabil la bugetul ţării. Trimitem la Bucureşti a 11-a parte din PIB, dar primim înapoi doar firimituri. Nu am cerut şi nu cerem altceva decît ceea ce ni se cuvine. Avem proiecte importante pentru copiii din tot judeţul, proiecte pe care le-am început, dar pe care trebuie să le extindem. Avem, de asemenea, proiecte importante pentru toate localităţile, dar pentru a le putea realiza avem nevoie de bani. De aceea vă cer să votaţi candidaţii pe care noi vi-i propunem, pentru că fac parte din echipa noastră, a celor care se ţin de cuvînt”, a declarat preşedintele CJC.