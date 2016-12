CJC pregăteşte studii de fezabilitate pentru reabilitarea unor obiective turistice

Potenţialul turistic al judeţului Constanţa nu a fost niciodată exploatat aşa cum ar fi trebuit, fie pentru că nu s-a dorit, fie pentru că, pur şi simplu, cei care au condus destinele judeţului din 1990 şi pînă în 2004 nu au ştiut cum să facă acest lucru. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a demarat, din 2004, o amplă campanie de promovare şi un program de reabilitare a obiectivelor turistice din judeţ. Directorul Direcţiei de Comerţ, Turism şi Servicii Publice din cadrul CJC, Aurelian Arghir, a declarat că, pentru reabilitarea monumentelelor, CJC a realizat mai multe proiecte, unele cu fonduri proprii, altele cu fonduri europene. Primul dintre monumentele care a beneficiat de campania CJC a fost cetatea Histria. CJC a investit în reabilitarea cetăţii peste cinci miliarde de lei vechi, reuşind asfel să-i dea o faţă europeană. În urma implicării autorităţii judeţene, în 2007, cetatea Histria a fost inclusă pe lista UNESCO ca obiectiv turistic de interes mondial. „Am reuşit să redăm cetăţii Histria strălucirea. Acum, după ce CJC s-a implicat financiar şi a reabilitat monumentul istoric, agenţiile de turism îşi îndreaptă turiştii spre Histria. În 2007 am avut de două ori mai multe încasări la Histria faţă de 2006, ceea ce înseamnă că implicarea CJC s-a simţit. Am avut un ajutor nesperat din partea Institutului Arheologic Român, care a fost alături de noi în tot ceea ce am realizat“, a declarat directorul Direcţiei de Comerţ, Turism şi Servicii Publice, Aurelian Arghir. După succesul obţinut cu cetatea Histria, CJC şi-a îndreaptat atenţia şi spre celelalte monumente istorice pe care trebuia să le reabiliteze şi să le pună în valoare. Arghir a precizat că sînt în derulare, în diferite stadii, proiecte pentru obţinerea de fonduri europene care urmează să fie folosite în reabilitarea altor monumente. „Se pregătesc procedurile de licitaţie în vederea realizării studiilor de fezabilitate pentru mai multe obiective turistice: reabilitarea Ansamblului Rupestru Basarabi şi introducerea lui în circuitul turistic, reabilitarea monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, reabilitarea Ansamblului Religios Dervent şi punerea în evidenţă ca obiectiv turistic major al judeţului, construirea porturilor turistice dunărene Ghindăreşti, Rasova, Seimeni, Izvoarele şi Dunăreni şi crearea spaţiilor de campare adiacente porturilor turistice“, a afirmat Arghir.