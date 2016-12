CJC ridică procentul zonelor împădurite

Judeţul Constanţa se afla pe ultimele locuri în ceea ce priveşte gradul de împădurire, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Pentru că de la nivel guvernamental nu s-a întrevăzut niciun ajutor, conducerea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) a decis să demareze o serie de proiecte pentru rezolvarea acestei probleme. După mai multe discuţii cu primarii din judeţ, CJC a adoptat mai multe hotărâri prin care a preluat sute de hectare de suprafeţe de teren pe care le-a împădurit. „Programul general al împăduririi judeţului Constanţa are mai multe componente. Una dintre ele se referă la înfiinţarea pepinierelor la nivelul judeţului, şi am reuşit deja să creăm două, una la Medgidia şi una la Plopeni. O altă componentă se referă la crearea perdelelor forestiere, şi aici putem vorbi de două subproiecte: perdele de protecţie a drumurilor judeţene şi perdele de protecţie a câmpurilor şi culturilor din judeţul Constanţa. O altă componentă a programului este cea a împăduririi terenurilor degradate puse la dispoziţia CJC de către primăriile din judeţ. În fine, o altă componentă este cea de reînfiinţare a livezilor în judeţul Constanţa”, a declarat responsabilul acestui program unic în România, vicepreşedintele CJC Cristian Darie. El a precizat că cele două pepiniere de la Medgidia şi Plopeni au furnizat, în 2009 şi 2010, peste 3,5 milioane de puieţi. „Având în vedere că aveam materialul dendrologic necesar, am putut trece la împădurirea zonelor predispuse deşertificării”, a spus Darie. Este vorba despre mii de hectare de teren care pot fi împădurite pentru a putea creşte gradul de împădurire, care, în 2009, înaintea demarării programului, era de doar 6% la nivel judeţean. De la nivelul judeţului Constanţa au fost trase mai multe semnale de alarmă către reprezentanţii Guvernului referitoare la necesitatea unor programe de împădurire, dar nimeni nu a luat în seamă aceste probleme. În aceste condiţii, CJC a demarat colaborări cu toate primăriile din judeţ, indiferent de culoarea politică, pentru a putea fi plantate cât mai multe hectare de teren. În 2009 şi 2010, la nivelul judeţului Constanţa au fost împădurite peste 1.000 de hectare de terenuri degradate, puse la dispoziţia CJC de primăriile din judeţ, fiind plantaţi peste 5,4 milioane de puieţi de salcâmi. „În ceea ce priveşte perdelele forestiere de protecţie a drumurilor judeţene, în 2010 s-au plantat peste 36 de hectare de teren, pe o lungime de peste 26 de kilometri de drumuri judeţene. La capitolul perdele forestiere de protecţie a câmpurilor şi culturilor, în 2010 am reuşit împădurirea a peste 40 de hectare de teren pe o lungime de aproximativ 29 de kilometri. În 2011 vom continua aceste programe, mai ales că, la nivelul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP), care se ocupă acum de implementarea acestui program, am primit şi solicitări de împădurire a terenurilor private”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că în ceea ce priveşte programul de reînfiinţare a livezilor, în 2010 s-a reuşit plantarea a peste 13.000 de pomi fructiferi.