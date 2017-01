CJC vrea mai multă transparență la RAJDP

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța (RAJDP) și Consiliul Județean Constanța (CJC) nu se află în relațiile cele mai bune. O recunosc și actualii șefi ai CJC, care spun că, în ultima perioadă, RAJDP a avut o activitate netransparentă, deși Regia se află în subordinea Consiliului. ”În ultimul timp, Regia a considerat că nu mai este subordonată CJC, ci că se află în conflict cu noi. La Regie s-au făcut măriri de salarii, în baza nu ştiu cărei hotărâri, şi, având în vedere că în ultima vreme RAJDP nu a avut o imagine prea bună, solicităm public mai multă transparență”, a afirmat vicepreședintele cu atribuții de președinte al CJC, Cristinel Dragomir, care va gestiona, de acum încolo, relația cu Regia din partea CJC. Pentru că dorește o mai mare transparență, Cristinel Dragomir i-a cerut, ieri, în cadrul ședinței CJC, directorului RAJDP, Adrian Gâmbuțeanu, un raport de activitate pentru ultimul semestru din 2014, altul pentru primele cinci luni ale acestui an și să prezinte planul de management al instituției pentru anul în curs. ”Aceste rapoarte vor fi prezentate public pentru ca toți cetățenii să vadă care este activitatea instituției. Nu vreau să mă trezesc că nu știu ce acuze ni se aduc, că nu știu ce interese ar fi acolo. Mă deranjează faptul că cei de la Regie se comportă cu noi de parcă am fi în război, nu în relații de subordonare. În plus, să nu se înțeleagă greșit că eu aș fi împotriva majorării salariilor, ba din contră, dar trebuie să știm și noi pe ce pe bază legală se fac, dacă sunt bani sau nu pentru aceste majorări”, a spus Dragomir.