„Clacheta de aur” pentru Dumitru Lupu şi Toma Enache

Compozitorul constănţean Dumitru Lupu şi regizorul dobrogean Toma Enache au fost distinşi de către Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film (UARF) din România cu „Clacheta de aur”. Evenimentul a avut loc în cadrul Galei Premiilor UARF, care s-a desfăşurat, vineri seară, la Casa de Cultură „Petofi Sandor” din Bucureşti.

RECUNOAŞTERE DIN PARTEA BRESLEI „Sunt în momentul în care încep să adun recolta de pe urma muncii mele. Este un premiu foarte important, oferit din partea breslei”, a spus compozitorul şi profesorul universitar Dumitru Lupu, distins cu premiul „Clacheta de aur” pentru întreaga activitate în domeniul „Muzicii de film”. Prof. univ. dr. Dumitru Lupu, de la Facultatea de Arte - Departamentul de Muzică, Teatru şi Arte vizuale a Universităţii „Ovidius”, este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, dar şi al UARF România. Anul acesta, compozitorul şi profesorul universitar Dumitru Lupu a mai obţinut alte două distincţii importante, care încununează un palmares impresionant: ordinul „Meritul cultural” în grad de Cavaler, categoria B - „Muzică”, oferit de Preşedinţia României, şi Premiul de Excelenţă acordat de Forumul Muzical Român.

„UN PREMIU DAT ÎN ŢARA TA ARE O SEMNIFICAŢIE APARTE” Deşi recent operat, regizorul Toma Enache, premiat cu „Clacheta de aur” pentru debutul în regia de film, cu lungmetrajul „Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, nu a lipsit de la Gala Premiilor UARF. „E un lucru extraordinar când te premiază colegii de breaslă de la tine din ţară. Acest lucru te face să te simţi onorat. Un premiu dat în ţara ta are o semnificaţie aparte, cu atât mai mult cu cât este acordat pentru primul meu film, iar faptul că am fost premiat îmi dă curajul să merg mai departe şi să ocup de al doilea film”, a declarat, vădit emoţionat, regizorul şi actorul Toma Enache.

Filmul său de debut a fost distins cu medalia „Maestrale Unica” în cadrul Festivalului de Film Babel, care a avut loc în Sardinia, Italia, în decembrie 2013.

În cadrul Galei Premiilor UARF au mai fost premiaţi: actriţa Ileana Stana Ionescu, pentru întreaga activitate, actorii Valentin Teodosiu, George Alexandru, precum şi Horaţiu Mălăele, în calitate de regizor, de această dată.

Gala Premiilor UARF a fost organizată, anul acesta, de regizorul, scenaristul, scriitorul şi profesorul de regie Ioan Cărmăzan, care a preluat ştafeta de la maestrul Sergiu Nicolaescu, cel care, acum 20 de ani, a înfiinţat UARF.