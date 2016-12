Clădire centenară, transformată din ruină în centru civic

Dintr-o ruină, clădirea-monument care adăpostea odinioară fosta Școală gimnazială „Ioan Cotovu” din Hârșova va fi transformată într-un centru civic dedicat descoperirilor arheologice din zona cetății Carsium, aflată pe teritoriul orașului. Totul este posibil datorită unui proiect transfrontalier, finanțat cu bani europeni, pe care Primăria Hârșova îl va pune în practică alături de autoritățile locale din orașul bulgăresc Krushari. Imobilul ce urmează să fie reabilitat a fost construit în 1903 și, mai bine de jumătate de secol, a găzduit școala din Hârșova. Din 1950, clădirea a găzduit actualul Liceu teoretic „Ioan Cotovu”. Din 1964, instituția de învățământ a fost mutată în altă parte, iar edificiul vechi, aflat pe strada Nicolae Târcă din Hârșova, a intrat în conservare. După zeci de ani în care nu a mai fost întreținută, clădirea a ajuns o ruină. „De când sunt primar, am încercat de mai multe ori să obțin bani de la Guvern pentru reabilitarea acestei construcții emblematice pentru oraș. Nu am avut succes, așa că am încheiat un parteneriat cu administrația din Krushari și am obținut fonduri europene pentru lucrări”, a spus primarul Tudorel Nădrag. Pe lângă renovarea clădirii-monument, proiectul transfrontalier mai prevede și asfaltarea a trei kilometri de drumuri, care asigură legătura între cetatea Carsium și viitorul centru civic ce va fi amenajat în edificiu. Pentru toate lucrările, Primăria Hârșova are la dispoziție trei milioane de euro. Administrația din Krushari dispune de aceeași sumă, pe care o va folosi la reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale din apropierea unui monument istoric aflat în oraș, o cetate romană ce datează din secolul IV î. Hr.