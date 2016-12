Clădirea fostei Şcoli nr.1 va fi demolată

DEMOLARE Nimic nu este mai presus decât viaţa. Nici măcar istoria. Cel puţin asta este convingerea conducerii administraţiei publice locale din Cernavodă, care a luat decizia de a demola clădirea fostei Şcoli nr.1 din strada Mircea cel Bătrân. Decizia a venit în urma incidentului de acum câteva zile, când doi oameni ai străzii din localitate au fost la un pas să-şi piardă viaţa în clădirea fostei şcoli. “Veche de mai bine de 100 de ani, clădirea s-a transformat dintr-o instituţie de învăţământ într-o ruină prăduită de hoţi. Din aceste cauze, imobilul prezenta un avansat grad de degradare şi, totodată, un pericol de prăbuşire, pentru că în permanenţă sunt furate diverse bunuri materiale: pardoseli din lemn, ferestre şi uşi. Pentru a preveni accidentele, am propus de trei ori până acum în şedinţele de Consiliu Local demolarea ruinei, dar unii dintre aleşii locali au refuzat intervenţia. Ba, mai mult, consilierii au solicitat ca Primăria să investească în renovarea clădirii. Însă nu poţi să “readuci la viaţă” ceva ce este deja “mort”. În plus, nu mai putem ţine clădirea în picioare, pentru că există riscul ca cineva chiar să moară. De aceea, am decis să punem la pământ acest imobil, iar în locul lui să ridicăm o altă clădire pentru interesul public”, a spus primarul Gheorghe Hânsă.

ACORD Vineri 22 februarie, doi bărbaţi fără adăpost au ajuns în stare gravă la spital, după ce podeaua etajului 1 al clădirii s-a prăbuşit cu aceştia şi au căzut în gol patru metri. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că cei doi bărbaţi au pătruns în interiorul clădirii pentru a fura bucăţi de lemn din duşumea. Ajunşi la etajul unu al şcolii, oamenii străzii au început să rupă podeaua de sub ei, iar la un moment dat aceasta a cedat sub greutatea lor. Din fericire, bubuitura şi ţipetele de ajutor au fost auzite de un trecător care a chemat ajutoare. Incidentul i-a convins în cele din urmă pe membrii Consiliului Local să voteze în şedinţa de luni, 25 februarie, demolarea clădirii. Intervenţia va avea loc după finalizarea expertizelor tehnice, iar pentru a evita şi alte tragedii, reprezentanţii Primăriei spun că demolarea se va face manual, iar materialele care vor fi recuperate (lemn şi cărămizi) se vor dona persoanelor nevoiaşe din oraş.