Clădiri iluminate în roz

Fundaţia “Renaşterea” organizează azi cea de-a zecea ediţie a evenimentului “Iluminare în roz” - simbol al luptei împotriva cancerului de sân, îmbrăcând în culoarea speranţei Palatul Parlamentului, dar şi multe alte clădiri reprezentantive din ţară. “Îmi amintesc cu drag de perioada în care am avut ideea înfiinţării acestei fundaţii. Trebuie să recunosc că în România anilor 2000 părea un vis transpunerea modelului american al unei organizaţii care activează într-un domeniu atât sensibil. Însă, satisfacţiile care au urmat, faptul că, an de an, am lansat noi programe, rezultatele celor zece ani de activitate sau cele 161.992 de femei care au beneficiat de serviciile medicale ale fundaţiei stau mărturie pentru locul pe care l-am câştigat în rândul ONG-urilor din Romania. Nu întâmplător, de zece ani, evenimentul de referinţă al fundaţiei îl reprezintă Iluminarea în Roz de la 1 octombrie. Rozul este simbolul femeii informate şi conştiente că prevenţia şi investigaţiile medicale periodice îi pot salva viaţa”, a declarat preşedintele şi fondatorul Fundaţiei “Renaşterea”, Mihaela Geoană. Anul acesta, alte şapte oraşe din ţară s-au alăturat capitalei, iar lumina roz va transmite mesajul luptei împotriva cancerului de sân în Botoşani, Braşov, Cluj, Paşcani, Petroşani, Târgu Mureş, dar şi Constanţa.