Claire Danes pune familia pe primul loc

Actriţa americană Claire Danes preferă să se dedice producţiilor TV pentru a fi cât mai aproape de familia sa. De când actriţa de 34 de ani a devenit mămică, aducând pe lume un băieţel care a primit numele Cyrus, ea afirmă că viaţa are o traiectorie complet nouă. La opt luni de când a devenit mămică, alături de soţul său, actorul Hugh Dancy, de 38 de ani, universul lui Claire Danes se învârte numai în jurul fiului său. „Totul începe şi se termină cu fiul meu. Am pornit într-o adevărată aventură cu fiul meu”, declară amuzată actriţa, care revine pe micul ecran cu un nou sezon din serialul de mare succes „Homeland”. „Când ai un copil, capeţi un simţ deosebit al stabilităţii. Sunt mai fericită ca niciodată, dar rolul agentei CIA Carrie Mathison îmi răstoarnă tot universul. Mă simt schizofrenică între viaţa mea şi experienţa acestui personaj. Carrie nu a fost niciodată mai alienată şi mai îndurerată. Este bine că îl am pe Cyrus, la care mă întorc după filmări, care mă scoate din ritmul infernal”, a povestit actriţa despre revenirea la lucru.

Claire Danes este însoţită pe platoul de filmare din Charlotte, în statul Carolina de Nord, de soţ, dar şi de fiul lor. Celor doi le este deocamdată destul de uşor să se împartă între proiectele lor cinematografice. La rândul său, Hugh Dancy a ales o producţie TV de dragul familiei. Acesta interpretează rolul psihologului William Graham în serialul „Hannibal”, în care medicul canibal este jucat de Mads Mikkelsen. Primul sezon a avut audienţe încurajatoare, fiind acum lansat pe DVD. Cum producătorii intenţionează să filmeze cel puţin trei sezoane, Hugh Dancy, Claire Danes şi fiul lor, Cyrus, îşi vor împărţi timpul unde îi poartă filmările. În puţinul timp liber care le mai rămâne, cuplul mai dă o fugă şi la Toronto, acolo unde au reşedinţa oficială.