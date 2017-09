Claire Foy va fi „încoronată“ Britannia Artist of the Year

Actrița Claire Foy, care o interpretează pe regina Elisabeta a II-a în serialul "The Crown" de pe Netflix, va primi în 2017 premiul Britannia British Artist of the Year decernat de Burberry, în cadrul ceremoniei de decernare a AMD British Academy Britannia Awards, care va avea loc la 27 octombrie la Beverly Hilton Hotel din Los Angels, relatează Variety. "BAFTA este pe deplin angajată față de scopul de a celebra talentele britanice extraordinare pe o platformă globală și nu ne puteam gândi la cineva care să merite mai mult în acest moment această distincție", a declarat președintele British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Los Angeles, Kieran Breen. "Claire este reprezentarea perfectă a unui talent britanic care reușește în lume. Interpretările sale din acest an au fost pur și simplu fenomenale", a adăugat el. Claire Foy se va alătura astfel lui Dick Van Dyke, care va primi Premiul Britannia pentru excelență în televiziune și lui Ava DuVernay, ca va primi Premiul Britannia John Schlesinger pentru excelență în regie. Ceremonia va fi prezentată de comedianul britanic Jack Whitehall. AMD British Academy Britannia Awards este cel mai mare eveniment al BAFTA din afara Marii Britanii, un prilej pentru britanici și anglofili deopotrivă de se reuni la Los Angeles pentru a-i sărbători pe laureații comunității filmului. Claire Foy va putea fi văzută în curând în filmul "Breathe", o producție care va fi lansată în octombrie cu Andrew Garfield și regizată de Andy Serkis. De asemenea, ea va începe curând lucrul la filmul din 2018 al lui Damien Chazelle "First Man", unde va juca rolul fostei soții a lui Neil Armstrong și în care îi va mai avea alături pe Ryan Gosling și Kyle Chandler.

Claire Foy a obținut o faimă internațională jucând rolul Anne Boleyn în serialul în șase părți "Wolf Hall" din 2015, pentru care a fost nominalizat la categoria cea mai bună actriță la Premiile BAFTA pentru televiziune. Alte producții de televiziune în care a mai apărut sunt "Crossbones", "Little Dorrit", "Upstairs Downstairs", "The Promise" și "Going Postal".