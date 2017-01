“Clanul Soprano”, favorit la premiile Emmy

Serialul de televiziune “Clanul Soprano”, care îl are ca protagonist pe actorul James Gandolfini, a primit 15 nominalizări la premiile Emmy, printre care şi la Cel mai bun serial dramatic. Cele mai mult nominalizări le-a primit însă producţia “Bury My Heart At Wounded Knee”, care concurează la 17 categorii, , urmată de '”Broken Trail” cu 16. “Clanul Soprano”, care a cîştigat Emmy pentru “Cel mai bun serial dramatic” în 2004 şi care, luna trecută, a încheiat cel de-al şaselea sezon, va concura cu alte patru producţii americane pentru cele mai importante premii din industria de televiziune: “Heroes”, “Anatomia lui Grey”, “House” şi “Boston Legal”'.

La categoria Cel mai bun serial de comedie au fost nominalizate serialele “The Office'”, cîştigătorul de anul trecut, “30 Rock”', “Betty cea urîtă”, alături de '”Doi bărbaţi şi jumătate”' şi '”Anturaj”. Produs de actriţa Salma Hayek, serialul ”Betty cea urîtă” a primit 11 nominalizări şi a devenit cea mai de succes serie de comedie din acest an.

Protagoniştii serialului “Clanul Soprano”, James Gandolfini şi Edie Falco, au fost nominalizaţi la categoriile cea mai bună interpretare masculină într-o dramă, respectiv cea mai bună interpretare feminină într-o dramă. Cîştigătorul de anul trecut al premiului Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial - dramă, Kiefer Sutherland, a fost din nou nominalizat la această categorie, pentru acelaşi rol jucat în “24”. Alături de el mai sînt nominalizaţi Hugh Laurie (“House”), Denis Leary (“Rescue Me”) şi James Spader (“Boston Legal”). Alec Baldwin (“30 Rock”) a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor de comedie alături de Steve Carell (“The Office”), Tony Shalhoub (“Monk”), Charlie Sheen (“Doi bărbaţi şi jumătate”) şi Ricky Gervais (“Figuranţi”). America Ferrera (“Ugly Betty”) concurează la premiul pentru cea mai bună actriţă de comedie alături de Julia Louis-Dreyfus (“The New Adventures of Old Christine”), Mary-Louise Parker (“Weeds”) şi Felicity Huffman (“Neveste disperate”). La categoria cea mai bună miniserie au fost nominalizate: “Broken Trail”, “Ultimul martor” cu Helen Mirren în rolul principal şi “The Starter Wife”.

Cea de-a 59-a ediţie a premiilor Emmy va avea loc pe 16 septembrie, la Shrine Auditorium, Los Angeles, şi va fi difuzată de postul de televiziune Fox.