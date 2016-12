Clarkson: „Incidentul de la BBC a avut loc la puţin timp după ce mi s-a spus că sunt suspect de cancer”

Jeremy Clarkson spune, într-un editorial din Sunday Times, că incidentul care a dus la suspendarea sa din emisiunea "Top Gear" de la BBC a avut loc pe un fond de stres, la puţin timp după ce un medic i-a spus că este suspect de cancer la limbă, informează bbc.com. Jeremy Clarkson a fost suspendat de BBC pe 10 martie, în urma unei altercaţii cu unul dintre producătorii emisiunii "Top Gear", Oisin Tymon, într-un hotel din North Yorkshire. În urma unei anchete interne, BBC a anunţat pe 25 martie că nu va reînnoi contractul cu Clarkson pentru emisiunea "Top Gear". La începutul lunii aprilie, Poliţia din North Yorkshire a anunţat că nu îl va pune sub acuzare pe Jeremy Clarkson pentru agresiune fizică. În urma incidentului care l-a costat locul de muncă pe Jeremy Clarkson, poliţia britanică ceruse spre analizare o copie a raportului întocmit de BBC, pentru a vedea dacă există un temei legal pentru punerea sub acuzare a celebrului prezentator TV. La rândul său, producătorul Oisin Tymon şi-a exprimat regretul după incident şi a refuzat să depună plângere împotriva fostului său superior ierarhic. În articolul său publicat în Sunday Times, Clarkson spune că incidentul a avut loc "în cea mai stresantă zi a sa din cei 27 de ani petrecuţi la BBC", explicând însă că alţi oameni care sunt stresaţi "se descurcă mai bine decât a făcut-o el". Jeremy Clarkson a mai spus că, recent, a primit rezultatele analizelor, iar suspiciunea de cancer a dispărut. "Cu două zile înainte de incident, medicul meu mi-a spus, ferm, că o excrescenţă pe care o aveam pe limbă ar putea fi cancer şi că trebuie să fac analize imediat", a spus Clarkson. "Dar nu puteam să fac asta. Eram în mijlocul (filmărilor, n.r.) pentru seria «Top Gear». Iar «Top Gear» are prioritate", a mai spus acesta. Realizatorul TV în vârstă de 55 de ani a vorbit şi despre obsesia sa pentru această emisiune, dezvoltată după ce a divorţat de soţia sa şi i-a murit şi mama, şi despre "enorma" senzaţie de "pierdere" pe care a simţit-o după ce BBC a refuzat să îi înnoiască contractul. "Era o entitate care te consuma total, un monstru global cu multe tentacule care era ciudat şi nebun, dar am iubit-o cu pasiune. Am iubit-o ca pe propriul meu copil", a descris Clarkson pasiunea sa pentru această emisiune de succes. El a mai scris că iniţial a vrut să renunţe la televiziune, însă în prezent se gîndeşte să realizeze un alt show automobilistic şi nu ştie dacă i se vor alătura foştii colegi din emisiunea "Top Gear" - James May şi Richard Hammond.