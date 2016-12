Clasa „0” rămâne în şcoli!

Controversata clasă zero inventată de pedelişti va rămâne în şcoli. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a anunţat, ieri, că nu se va face nicio modificare în acest sens. „Clasa pregătitoare face parte din ciclul primar. Rămâne la şcoală din punct de vedere metodologic. Pot fi şi excepţii, aşa cum au fost şi anul trecut din punct de vedere al locului fizic unde se va desfăşoară. În 97% din cazuri clasa pregătitoare se desfăşoară în şcoli. Există cazuri speciale când nu au avut loc în şcoli şi ele funcţionează în continuare în grădiniţe”, a afirmat Pricopie. El a precizat că a solicitat o situaţie pentru acele 3% din cazuri, iar dacă va fi posibil, acele clase vor fi mutate în şcoli. „Efortul financiar extraordinar (n.r. - pentru organizarea clasei pregătitoare) a fost anul trecut. Din punct de vedere al spaţiului, lucrurile sunt echilibrate în şcoli şi grădiniţe. Din punct de vedere al locurilor avem un pic mai multe în grădiniţe decât numărul de copii, raportat la cifrele de faţă. Acum se lucrează la un recensământ al copiilor”, a mai spus ministrul. În ceea ce priveşte funcţionarea clasei a noua, ministrul a explicat că în anul şcolar 2013 - 2014, ea se va desfăşura în licee. „Potrivit legii actuale, clasa a noua nu face parte din liceu, ci din învăţământul gimnazial. Legea nu are aplicabilitate (n.r. - pentru trecerea clasei a noua în şcoli) în acest an şcolar, ci peste doi ani. Există discuţii în Ministerul Educaţiei şi la nivelul Comisiilor de Învăţământ din Parlament ca subiectul să fie revăzut după ce va exista un studiu de impact”, a explicat Pricopie. Este posibil ca peste doi ani clasa a noua să fie la gimnaziu, dar nu decide ministrul Educaţiei. „Este vorba de un proces complex care trebuie finalizat în Parlament\", a precizat ministrul. El a recomandat elevilor care urmează să susţină Bacalaureatul în acest an să se pregătească pentru formula actuală de examene.