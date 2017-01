Clasa a IX-a, inclusă la gimnaziu

Secretarul de stat pentru învăţămîntul preuniversitar din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Svetlana Preoteasa, a declarat că „nu e normal să se facă o selecţie în clasa a VIII-a, cînd elevii sînt prea mici să susţină un examen atît de important, pe care dacă nu îl iau, din diverse motive, sînt stigmatizaţi pe viaţă”. Astfel, perioada studiilor liceale ar putea fi redusă de la patru la trei ani, prin includerea clasei a noua în structura gimnaziului. Elevii vor intra la liceu pe baza tezelor unice pe care le vor susţine începînd cu clasa a V-a, Testele Naţionale dispărînd astfel din structura educaţională. „La 16 ani, cînd termină clasa a IX-a, potrivit legislaţiei în vigoare, copilul se poate încadra pe piaţa muncii. Firesc ar fi ca liceul să înceapă după această vîrstă, cînd elevul poate să aleagă dacă doreşte să meargă la un liceu teoretic sau vrea să muncească”, crede secretarul de stat. Acesta a mai spus că Testele Naţionale ar trebui desfiinţate, pentru că periclitează existenţa şcolilor de arte şi meserii, iar admiterea în licee ar trebui să se facă pe baza evaluării continue pe parcursul gimnaziului, prin tezele cu subiect unic. „Şcolile de arte şi meserii sînt condamnate la pieire pentru că acolo se înscriu copiii care au picat la Testele Naţionale, în locul celor care realmente au aptitudini pentru o meserie”, a declarat secretarul de stat.

Mai mult, specializările nu sînt corelate cu zonele unde există şcoli de arte şi meserii, acestea fiind menţinute, adesea, doar pentru ca profesorii să nu îşi piardă catedra. Faptul că Testele Naţionale au o singură sesiune poate avea un impact negativ asupra copiilor, care, dacă pică la examen, nu îl mai pot susţine în acelaşi an, trebuie să piardă un an şcolar sau să se înscrie la şcoli de arte şi meserii şi astfel pot fi marcaţi pe viaţă. „Un elev care doreşte să dea la un liceu de muzică nu ar trebui să dea examen la matematică. De ce să forţăm un copil care are talent să devină un pianist valoros să ia cinci la matematică, la Testele Naţionale, iar dacă nu îl ia, să piardă şansa de a avea o carieră?”, atrage atenţia secretarul de stat. Tezele unice ar putea începe să funcţioneze ca metodă de evaluare pentru admiterea în liceu peste patru ani, la elevii care în anul şcolar 2007-2008 vor fi în clasa a V-a. Potrivit secretarului de stat, introducerea tezelor cu subiect unic, desfiinţarea testelor naţionale şi schimbarea structurii sistemului educaţional vor fi prevederi ale proiectului de lege a învăţămîntului preuniversitar, care va intra în parlament din toamnă.