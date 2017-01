Clasă de yachting pentru elevii constănţeni

Elevii constănţeni învaţă gratuit cum să conducă o barcă cu vele! Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 27 din Constanţa este prima unitate şcolară din ţară care are o clasă specială unde copiii fac cursuri de yachting. Unitatea beneficiază de o bază materială modernă, care constă în echipament pentru instruire, precum şi în ambarcaţiuni de căutare şi salvare. Elevii se vor putea înscrie pînă pe 15 octombrie, cînd va avea loc selecţia pentru clasa cu program special de yachting. La selecţie pot participa elevi de clasa a VII-a, băieţi şi fete. Pe parcursul anului şcolar, elevii admişi participă la diverse competiţii naţionale şi internaţionale, iar la sfîrşitul clasei a VIII-a ei vor obţine brevet de timonier de regată. La nivelul şcolii există şi un cerc de yachting, unde elevii din celelalte clase se pot iniţia în practicarea acestui sport. Directorul unităţii şcolare, prof. Dumitru Micu, a declarat că este cel de-al patrulea an în care elevii interesaţi pot învăţa să conducă o ambarcaţiune, iar clasa cu program vocaţional funcţionează cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. El a mai precizat că elevii sînt selectaţi în urma unei testări fizice, iar cursurile se ţin direct pe lacul Siutghiol sau pe mare, şcoala dispunînd de ambarcaţiunile necesare. „Clasa are maxim 35 de locuri, acestea urmînd să fie ocupate în funcţie de interesul elevilor şi al părinţilor. Anii trecuţi am avut elevi care s-au retras înainte de a absolvi cursul. Avînd în vedere că sîntem un oraş cu ieşire la mare, cursul este folositor pentru cei care doresc să se angajeze pe o ambarcaţiune cu vele. În plus, ei pot urma cursuri superioare, la Academia Navală Mircea cel Bătrîn sau la Universitatea Maritimă Constanţa pentru a obţine un brevet de skipper. Mulţi oameni care au posibilităţi materiale îşi cumpără yacht-uri, dar asta nu înseamnă că le vor conduce singuri. Ei au nevoie de skipper-i şi de personal de întreţinere”, a declarat prof. Micu. Unitatea de învăţămînt organizează expediţii şi tabere de vară unde elevii pot concura între ei. Din păcate, şcoala nu poate asigura cazarea pentru elevii din ţară care doresc să se înscrie la aceste cursuri speciale de yachting. Pentru înscrieri, elevii sînt aşteptaţi la sediul şcolii, pe b-dul Alexandru Lăpuşneanu nr. 101, telefon 0341/405.846.