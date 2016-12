Clasa politică dă examenul vieții în fața Străzii

01:03:47 / 06 Noiembrie 2015

Clasa politica a PICAT examenul vietii in fata Strazii

Acesti politicieni nu ar fii in stare sa obtina nici un loc de munca dk s-ar duce sa incerce sa se angajeze intr-o institutie sau la patron. Ei stiu cate conditii pune un patron si care sunt cerintele pe piata muncii ? Nu stiu, cu toate ca ei au dat legile si au creat sistemul. Am vazut ca unii dintre ei aveau greseli gramaticale in CV, nu cunosc nici o limba straina, cu operarea pe calculator ce sa mai vorbim ( au secretare) ??