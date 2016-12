Clasa pregătitoare, contestată şi de părinţi, şi de sindicalişti

Sistemul de învăţământ este pe cale de a primi o nouă lovitură de la guvernanţii portocalii, lovitură după care este greu de crezut că-şi va mai putea reveni. Începând cu anul şcolar următor, învăţământul primar va avea o nouă clasă: clasa pregătitoare, cunoscută mai bine sub denumirea de clasa zero. Pregătirile în vederea înscrierii micuţilor în noua clasă, care devine obligatorie începând cu anul şcolar 2012-2013, au început deja, cu evaluările psihosomatice ale copiilor, precum şi cu arondarea străzilor din municipiul Constanţa unităţilor de învăţământ din vecinătate. Deşi copiii trebuiau arondaţi şcolii celei mai apropiate, sunt şi situaţii în care acest lucru nu s-a întâmplat. O dovedeşte cazul unei familii care locuieşte în blocul L2, situat la intersecţia străzilor Solidarităţii cu Dumitru Marinescu, din municipiul Constanţa. În timp ce scara A a blocului respectiv este trecută pe strada Dumitru Marinescu, scările B, C, şi D ale aceluiaşi bloc figurează pe aleea Solidarităţii. Potrivit constănţenilor, care nu au dorit să-şi divulge identitatea de frica unor eventuale repercusiuni, blocul se află „gard în gard” cu Şcoala Generală „Nicolae Tonitza”. „În urma arondării făcute de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, scara A a fost trecută la Şcoala Generală „Nicolae Tonitza”, iar celelalte trei scări, care sunt practic lipide de gardul şcolii respective, au fost „aruncate” la doi kilometri depărtare, la Şcoala Generală „Constantin Brâncoveanu”. Nu cunosc criteriile de arondare folosite de inspectorat dar, în condiţiile în care domiciliul meu este pe aceeaşi stradă cu Şcoala „Nicolae Tonitza”, insist ca copilul meu să fie arondat aici”, a spus, nemulţumită, una dintre mamele din blocul L2. Ştiţi care este răspunsul ISJ? Inspectorul şcolar adjunct din cadrul Inspectoratului, prof. Margareta Constantin, a declarat că, în ceea ce priveşte situaţia locuitorilor din blocul L2, împărţirea circumscripţiilor s-a făcut pe baza adresei părinţilor, acesta fiind motivul pentru care blocul a fost împărţit la două şcoli!?

ARONDAREA, „OPERA” EXCLUSIVĂ A ISJ Modul în care au fost făcute arondările a fost denunţat şi de primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a declarat, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Neptun TV, că reprezentanţii primăriei s-au retras din comisia de la nivelul ISJ care s-a ocupat cu arondarea viitorilor elevi. „Reprezentanţii ISJ au schimbat în totalitate arondările, motiv pentru care reprezentanţii primăriei s-au retras din comisie. Prin urmare, toate arondările au fost făcute exclusiv de ISJ”, a declarat primarul Radu Mazăre.

MIZA ARONDĂRILOR, COSTUL PER ELEV? Având în vedere plângerile părinţilor din blocul L2 şi luând în calcul şi faptul că, începând cu 1 ianuarie 2012, a fost introdusă finanţarea per elev la nivelul învăţământului preuniversitar, nu este exclus ca unul din scopul arondărilor să fi fost asigurarea numărului maxim de elevi pentru anumite unităţi de învăţământ, în vederea atragerii mai multor fonduri de la bugetul de stat. Sindicaliştii au atras atenţia, încă de anul trecut, în ceea ce priveşte ameninţarea pe care o reprezintă introducerea costului standard per elev pentru învăţământul românesc. Ce anume reprezintă, însă, acest cost? Simplu: Ministerul Educaţiei stabileşte anual costul standard per preşcolar/elev, după care este făcută finanţarea de bază pentru unităţile de învăţământ, în funcţie de numărul de elevi. „Plata per elev nu va face altceva decât să adâncească situaţia dezastruoasă din sistemul de învăţământ românesc, favorizând şcolile cu posibilităţi (cele care au elevi cu o situaţie materială bună, ai căror părinţi au investit în unitatea şcolară) şi falimentând şcolile fără posibilităţi materiale, cum sunt cele din mediul rural”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, prof. Ioana Purcărea. Tot ea a explicat că vor fi unităţi şcolare care vor încălca legea privind numărul maxim de elevi admişi într-o clasă, ceea ce înseamnă că în loc de maximum 30 de elevi vor fi 35 de elevi într-o clasă. „Mai grav, vor exista situaţii în care ne vom întoarce în trecut şi vom avea, iar, învăţământ simultan. Adică două clase care vor învăţa într-o sală de curs. Acest lucru se întâmplă, deja, în unele şcoli din mediul rural”, a mai spus liderul SLSIP.

BUGETUL DE STAT, „ZGÂRCIT” CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL Primarul Radu Mazăre avertiza, la mijlocul lunii decembrie 2011, că intrarea în vigoare a prevederilor din Legea Educaţiei privind reorganizarea şcolilor şi liceelor care scot unităţile de învăţământ din administrarea autorităţilor locale va pune serioase probleme şcolilor din Constanţa, care vor fi obligate să se gospodărească doar cu banii pe care îi primesc de la Guvern. La doar câteva săptămâni de la declaraţiile primarului, măsurile guvernanţilor au venit să-i întărească spusele. Înainte de intrarea în vigoare a respectivelor prevederi, Primăria Constanţa aloca aproximativ 20 de milioane de lei doar pentru cele 76 de unităţi de învăţământ din municipiu. De la 1 ianuarie, Guvernul a alocat 20 de milioane de lei pentru toate cele peste 500 (!!!) de unităţi de învăţământ din tot judeţul Constanţa. În acest caz, cuvintele sunt de prisos!!!

Aproape 75% dintre părinţi nu sunt de acord cu înfiinţarea clasei pregătitoare, iar dintre cei peste 25% care doresc înfiinţarea acesteia, aproximativ 65% consideră că sistemul de învăţământ nu este pregătit pentru a introduce această clasă din anul şcolar 2012-2013, potrivit unui sondaj realizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. De asemenea, printr-o scrisoare deschisă adresată premierului Răzvan Ungureanu, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” consideră că actul normativ care reglementează introducerea clasei 0, în forma lui actuală, intră în contradicţie atât cu unele principii de drept constituţional, cât şi cu o serie de realităţi cu care se confruntă sistemul de învăţământ, astfel încât aplicarea lui în condiţii de eficienţă este, practic, imposibilă. Sindicaliştii cer suspendarea ordinului pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 şi a Calendarului înscrierii.