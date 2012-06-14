CLASAMENT GRUPA C

08:54
1. Spania 2 1 1 0 5-1 4
2. Croaţia 2 1 1 0 4-2 4
3. Italia 2 0 2 0 2-2 2
4. Irlanda 2 0 0 2 1-7 0
Rezultate
Duminică, 10 iunie
Spania - Italia 1-1 (Fabregas 64 / Di Natale 61)
Irlanda - Croaţia 1-3 (St. Ledger 19 / Mandzukic 3, 48, Jelavic 43)
Joi, 14 iunie
Italia - Croaţia 1-1 (Pirlo 39 / Mandzukic 72)
Spania - Irlanda 4-0 (F. Torres 4, 70, D. Silva 49, Fabregas 83)
Programul partidelor
luni, 18 iunie
ora 21.45: Croaţia - Spania (Gdansk - Dolce Sport)
ora 21.45: Italia - Irlanda (Poznan - TVR 1)