Clasamentul băuturilor pline de E-uri

Specialişti din cadrul Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat publicităţii rezultatele unui studiu ce a vizat conţinutul băuturilor răcoritoare. Ei au întreprins numeroase teste comparative între băuturile aflate pe piaţa din România, în ceea ce priveşte nivelul conţinutului de coloranţi, conservanţi, dar şi deja „vedetele” E-uri nesănătoase. Astfel, Mirinda e băutura care conţine cei mai mulţi coloranţi, alături de Adria flori de soc şi Carrefour suc de portocale. Fanta Madness este catalogată ca având cel mai mare conţinut de zahăr. Bio Cola e cel mai puţin chimizat suc de pe piaţă, au apreciat specialiştii ANPC. El are zero coloranţi, zero conservanţi şi nu conţine E-uri. Pe lista neagră se află şi băutura Cico portocale, Frutti Fresh Pere, Frutti Fresh Tutti Frutti. La polul opus, sucurile cu cele mai puţine E-uri sunt, pe lângă Bio Cola, Pepsi, Schweeps Kinley Tonic, Coca Cola, Fanta Madness, Nestea Peach, Lipton, Sprite, Nestea Ceai Verde. Potrivit studiului, băuturile cu cei mai mulţi conservanţi sunt Frutti Fresh Tutti Frutti, Frutti Fresh Pere, Frutti Fresh Grapefruit, Adria flori de soc, Carrefour suc de portocale, Cico portocale, fiecare dintre acestea conţinând două astfel de substanţe. Sucurile care nu conţin niciun conservant sunt cele produse de Coca- Cola şi două produse de European Drinks: Adria Cola şi Action Cola.