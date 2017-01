Clasamentul libertăţii presei mondiale

RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI Presa este doar parţial liberă în România, dar şi în alte 72 de ţări, printre care Bulgaria, Serbia, Ungaria, R. Moldova şi Italia, potrivit raportului „Freedom of the Press 2012: A Global Survey of Media Independence”, realizat de Freedom House. Potrivit raportului dat publicităţii de Freedom House, care analizează situaţia libertăţii presei în 197 de ţări, în 2011, numai 66 de ţări au o presă liberă (33,5%), pe primele locuri situându-se Finlanda, Norvegia şi Suedia. În acelaşi timp, 72 de ţări (36,5%) au fost considerate ca având o presă parţial liberă anul trecut, România fiind inclusă între acestea şi ocupând locul 86 la nivel global, aceeaşi poziţie cu cea a Republicii Dominicane. Lor li se alătură Italia, Bulgaria, Serbia, R. Moldova, Ungaria, Muntenegru, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, Turcia, Egipt. În clasamentul dedicat statelor din Europa Centrală şi de Est şi Eurasia, România ocupă poziţia a 13-a, pe primele locuri situându-se Estonia, Cehia, Slovacia, Lituania, Polonia, Slovenia, Letonia, singurele din regiune (24%) considerate ca având o presă liberă. 13 ţări din regiune au o presă parţial liberă (45%), iar 9 (31%) - presă lipsită de libertate. Anul trecut, în regiune, mai ales în Europa Centrală şi de Est, s-a înregistrat o scădere semnificativă a libertăţii presei în cele trei categorii tematice principale, legal, politic şi economic. În particular, această situaţie a fost înregistrată mai ales în Ungaria şi Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei.

Singura ţară din regiune în cazul căreia s-a constatat o îmbunătăţire notabilă este Georgia, care a urcat trei poziţii, pe locul 52, având însă în continuare o presă parţial liberă. Îmbunătăţirile au constat în înfiinţarea unor noi publicaţii, acordarea licenţei audiovizuale unui grup media critic la adresa puterii şi aplicarea unor noi reglementări privind transparenţa proprietăţii. Evoluţii ceva mai modeste au fost constatate în Muntenegru, unde defăimarea şi calomnia au fost dezincriminate, şi în provincia Kosovo, unde s-au înregistrat tot mai puţine atacuri la adresa jurnaliştilor şi mai multă transparenţă privind proprietatea.

SOCIETĂŢI ÎNCHISE La nivel global, 59 de state (30%) nu au o presă liberă, iar ultimele poziţii sunt ocupate, în ordine, de Coreea de Nord (197), Turkmenistan (196), Uzbekistan, Eritreea, Belarus. Comparativ, în raportul din 2011 realizat de Freedon House, 68 de ţări aveau o presă liberă, 65 parţial liberă şi 63 lipsită de libertate. Acelaşi raport a stabilit că doar 14,5% din locuitorii lumii trăiesc într-o ţară cu presă liberă, în timp ce 45% locuiesc într-un stat cu presă parţial liberă, iar 40,5%, presă lipsită de libertate. Totuşi, după opt ani de declin al libertăţii presei la nivel global, se remarcă o uşoară creştere, de 0,14 puncte pentru 2011. Această îmbunătăţire este o consecinţă a schimbărilor din Orientul Mijlociu şi nordul Africii, dar şi a unor modificări modeste în ceea ce priveşte libertatea presei în regiunea Asia-Pacific. Modificările pozitive au fost însă aproape egalate de evenimente negative înregistrate în Europa Centrală şi de Est şi Eurasia, în Americi şi în Africa subsahariană. China, care are cel mai sofisticat sistem de represiune a presei, şi-a intensificat eforturile de a controla atât tradiţionalele, cât şi noile surse de informaţie, prin arestări şi cenzură. Alte state autoritare, ca Rusia, Iran şi Venezuela, aplică de asemenea diverse metode pentru a controla presa, arestând voci critice, închizând publicaţii şi bloguri şi intentând jurnaliştilor procese pentru defăimare şi calomnie.