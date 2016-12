Clasificarea şi acreditarea spitalelor

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS) Cristian Anton Irimie a declarat, ieri, în cadrul unui forum în domeniu, că MS are ca obiective, în perioada următoare, clasificarea şi începerea procesului de acreditare a spitalelor, în vederea acordării corecte a finanţării pentru fiecare unitate. „Clasificarea spitalelor este o idee pe care vrem să o punem în practică. De ea va ţine şi finanţarea lor (a spitalelor - n.r.), pentru că nu putem da egal la toate, ci vrem să dăm în funcţie de nevoile fiecărei unităţi. De asemenea, ne dorim să începem procesul de acreditare a spitalelor, care va fi un proces de durată”, a explicat Irimie. Totodată, MS îşi propune să finalizeze procesul de descentralizare a spitalelor şi să întărească, de asemenea, controlul în instituţiile medicale publice. „Vrem să încheiem procesul de descentralizare şi să facem această măsură cât mai eficientă. În plus, vrem să creştem controlul asupra a tot ceea ce înseamnă sistem de sănătate public în România”, a adăugat Irimie. O problemă importantă cu care se confruntă sistemul de sănătate românesc este mentalitatea greu de schimbat şi interesul scăzut pentru obiectivele profesiei de medic. „Avem de luptat cu mentalitatea oamenilor. Orice măsură radicală are o mulţime de opozanţi. (...) Din nefericire, nu mai există acea dăruire în sistemul de sănătate, deoarece cei care intră în acest sector uită că au venit să dăruiască şi nu doar să li se dăruiască”, a precizat Cristian Anton Irimie.