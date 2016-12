Class One 2010 se pregăteşte de debut

Cea mai spectaculoasă întrecere a ambarcaţiunilor cu motor, Class One World Powerboat Championship, se pregăteşte pentru debutul în actualul sezon. Doar trei săptămâni au mai rămas până la primul Grand Prix din acest an, programat în perioada 26-28 martie, la Rio de Janeiro, în Brazilia. Oraşul brazilian va găzdui în premieră o astfel de cursă, motiv pentru care organizatorii au fost prezenţi în vara anului trecut la Constanţa, pentru a urmări pe viu desfăşurarea Class One Romanian Grand Prix 2009. Impresionaţi de felul în care a fost organizat evenimentul de pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, brazilienii au mărturisit că vor împrumuta mai multe idei de la omologii lor din România. „Delegaţia braziliană a fost prezentă anul trecut la două curse, cea de la Constanţa şi cea de la Dubai, însă ultima a fost umbrită de teribilul accident care a dus la moarte celor doi piloţi, Mohammad Al Mehairi şi Jean-Marc Sanchez. Brazilienii au fost foarte interesaţi de detaliile organizării şi au pus multe întrebări, iar noi nu am ezitat să le împărtăşim din experienţa noastră”, a declarat Alin Vintilă, manager proiect Power Marine, firma care a organizat cele trei ediţii desfăşurate la Mamaia. Dacă brazilienii se pregătesc de debut, constănţenii se luptă să găsească resursele financiare pentru organizarea Class One Romanian Grand Prix 2010. După ce autorităţile locale au fost nevoite să-şi retragă sprijinul din cauza gravei crize financiare prin care trece România, organizatorii caută alte soluţii pentru a acoperi bugetul, estimat la peste 1 milion de euro. „Am depus trei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional Axa 5.3, care se referă la dezvoltarea turismului şi avem şanse să primim banii necesari pentru promovarea evenimentului, întrucât ne încadrăm în scopul programului, creşterea afluenţei turistice. În continuare, căutăm soluţii pentru a găsi fondurile necesare organizării şi am trimis scrisori în acest sens către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi către sponsori. De altfel, sponsorii tradiţionali ne-au anunţat că vor rămâne alături de noi, dar avem de acoperit un deficit de 780.000 de euro. Suma aceasta reprezintă plata contribuţiei către IOTA, asociaţia echipelor participante şi achitarea transportului logisticii către Constanţa. Ne va fi greu să găsim aceşti bani, dar nu am abandonat proiectul şi sperăm că vom putea organiza Class One Romanian Grand Prix 2010”, a spus Vintilă. Sezonul actual se anunţă extrem de spectaculos, majoritatea echipelor participante căutând soluţii pentru a opri supremaţia celor de la Victory. Astfel, Giorgioffshore Racing Team va fi puternic sprijinită, după ce a încheiat o colaborare cu Abu Dhabi International Marine Sports Club, al cărei preşedinte este Şeicul Sheikh Sultan Bin Khalifa Al Nahyan. În schimb, Veneta Marina şi Duemme Broker s-au reunit sub “umbrela” aceleiaşi echipe, urmând să concureze cu două ambarcaţiuni.