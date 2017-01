Class One ajută copiii bolnavi

Class One World Powerboat Champonship este cel mai important concurs din lumea sporturilor nautice cu motor, un eveniment impresionant, ce captează anual atenţia a milioane de oameni. Vorbim despre un sport extrem de spectaculos, în care catamarane de 15 metri lungime, ce cîntăresc 5 tone şi sînt propulsate de motoare de 1.800 CP, se întrec la viteze incredibil de mari pentru apă, ce depăşesc 260 de kilometri pe oră. Un sport plin de adrenalină, o demonstraţie de putere, pasiune, curaj şi îndemînare, ce crează un spectacol incitant şi uneori dramatic. Pentru cei care vor să intre în elita Class One, să simtă viteza şi adrenalina pe care numai acest sport le oferă, oganizatorii au pregatit o supriză. O ocazie unică! Pe durata zilelor de concurs puteţi urca la bordul unei ambarcaţiuni de cursă, care, condusă de piloţi cu experienţă, va depaşi bariera celor 100 de mile pe oră, iar pentru cei care vor mai mult, există posibilitatea de a învaţa şi chiar a pilota una dintre ambarcaţiunile de cursă ce ating viteze ameţitoare. În acest sens, Power Marine împreună cu Mihaela Rădulescu, în calitatea sa de Ambasador United Way România, au iniţiat un proiect care se doreşte să fie o soluţie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor spitalizaţi pe termen lung şi să reducă stresul cauzat de internare şi boală. În cadrul celor patru zile de concurs vor fi organizate două evenimente inedite: 100 mph Club şi Match Race. Primul eveniment oferă împătimiţilor posibilitatea de a face un tur pe circuitul Class 1 şi de a trăi senzaţia pe care acest sport o oferă. Organizatorii oferă pentru acest eveniment 32 de locuri, pentru care cei interesaţi vor licita pornind de la 500 de euro. Fiecare participant va primi: diploma „100 Mph Club“, pe care se menţionează viteza atinsă, permis de acces cu fotografie, echipament oficial Class 1, şapcă şi tricou, acces în ziua respectivă pentru „Class One VIP Hospitality“, cu toate serviciile aferente incluse. Cel de-al doilea eveniment este de fapt o cursă în toată regula, captivantă şi antrenantă, care oferă şansa de a simţi adrenalina pe care acest sport o produce. Pentru acest eveniment sînt disponibile doar opt locuri, pentru care se va licita de la 1.000 de euro. Toate biletele disponibile pentru aceste două programe vor fi scoase la licitaţie, iar banii vor fi donaţi către United Way România, pentru un program umanitar destinat copiilor. În fiecare an, un număr mare de copii bolnavi de cancer, boli pulmonare severe (inclusiv tuberculoza), copii care au suferit operaţii sau care sînt HIV pozitivi sînt internaţi pentru perioade lungi în marile spitale. Ofertele de preţ pentru licitaţie se trimit la office@power-marine.ro, incluzînd datele de contact, opţiunea pentru unul dintre cele două programe, detaliile financiare ale ofertantului (nume, adresă, CNP - în cazul persoanelor fizice; nume companie, adresă, cod fiscal, reprezentant - în cazul firmelor). Toţi ofertanţii vor fi contactaţi pentru confirmarea înscrierii la licitaţie şi stabilirea detaliilor.