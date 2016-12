Class One Romanian Grand Prix, etapa premierelor

Cel mai important eveniment sportiv al anului în România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, reprezintă un punct de referinţă pentru actualul sezon al Class One World Powerboat Championship, echivalentul Formulei 1 pe apă. Pentru prima oară în istorie, la Constanţa vor avea loc două curse în tot atîtea zile, urmînd să se atribuie mai multe puncte decît în mod normal. Noul format ar fi trebuit inaugurat la precedentul Grand Prix, disputat în Norvegia, la Arendal, însă cursa de sîmbătă a fost anulată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. În plus, la Class One Romanian Grand Prix, competiţie ajunsă la a treia ediţie, va debuta o nouă echipă, directorul executiv al IOTA, Pasquale Sesana, dorind să păstreze secretul asupra denumirii acesteia. “Faţă de sezonul trecut, competiţia pare mult mai încinsă, existînd multe modificări în privinţa desfăşurării Class One World Powerboat Championship, dar şi a echipelor participante. S-au schimbat multe lucruri în ceea ce priveşte organizarea, dar au apărut şi multe echipe noi. Una dintre acestea este din Australia, iar a doua va debuta chiar la Constanţa. Toţi participanţii sînt tineri, agresivi şi vor să stopeze supremaţia celor de la Victory, ceea ce reprezintă un lucru foarte bun pentru acest sport. În plus, vor fi două curse la fiecare Grand Prix, ceea ce va însemna mai multe puncte şi o luptă mai deschisă pentru titlul mondial”, a spus directorul executiv al IOTA, Pasquale Sesana. Considerată de piloţi, dar şi de echipele tehnice, drept una din cele mai spectaculoase etape din Class One World Powerboat Championship, cursa de la Constanţa se va afla de anul viitor într-o companie şi mai selectă. Astfel, pe lîngă etapa din Italia, de la Stresa, care se va disputa şi în acest an, în sezonul viitor vor avea loc Grand Prix-uri în China, la Shenzhen, şi în Brazilia, la Rio de Janeiro, existînd discuţii şi pentru organizarea unei etape în Australia, la Sidney.